"Справжній друг України": Шон Пен замість "Оскара" зустрівся з Зеленським (фото)

Шон Пен пропустив церемонію вручення "Оскара", де отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану, аби відвідати Київ. Його вчинок відзначив президент Зеленський.

Відомий американський актор Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив глава держави.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", — написав Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн не з'явився на 98-й церемонії вручення "Оскара", де йому мали віддати нагороду. Він натомість обрав поїздку в Україну, писало видання The New York Times.

Джерела ЗМІ не стали уточнювати, з якою конкретно метою Шон Пенн приїхав до України або куди саме він планував вирушити. Представник актора відмовився від коментарів щодо цього питання.

Нагадаємо, що Фокус розповідав, що Шон Пен може робити в Україні. Український телеведучий Юрій Горбунов, який зустрів зірку на вокзалі, натякнув, що актор міг приїхати до України для участі у зйомках.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо на "Оскарі" знову став героєм мемів. Це сталося завдяки його реакції на репліку, проголошену ведучим церемонії.