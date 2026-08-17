Пропустив "Оскар", щоб приїхати в Україну: що відомо про особисте життя Шона Пенна (фото)

Сьогодні, 17 серпня, американський актор та режисер Шон Пенн святкує 66-й день народження.

Великий друг України, який навіть пропустив "Оскар", аби приїхати сюди, відомий своїми бурхливими романами.

Жінки Шона Пенна

Особисте життя американського актора та режисера відоме своєю бурхливістю, трьома офіційними шлюбами з відомими жінками, а також численними гучними романами, зокрема з молодшими за нього акторками. Наразі іменинник перебуває у стосунках з молдовською акторкою Валерією Ніков, яка молодша за нього на 34 роки.

Мадонна (1985–1989)

Перший шлюб Шона Пенна з поп-іконою супроводжувався постійною увагою преси, скандалами та бурхливими з'ясуваннями стосунків. Попри розлучення, наразі колишнє подружжя підтримує гарні дружні зв'язки.

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Вони познайомилися на зйомках кліпу Material Girl і одружилися в день 27-річчя співачки. Пенн визнавав, що в той період зловживав спиртним, а Мадонна часто звинувачувала його в цьому на тлі ревнощів. Вони розлучилися у 1989 році. Попри чутки про домашнє насильство, співачка пізніше спростувала заяви про побиття і назвала Пенна "коханням свого життя". Зараз вони залишаються близькими друзями.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Робін Райт (1996–2010)

Найтриваліший союз актора. У цьому шлюбі народилися двоє дітей — донька Ділан Френсіс та син Гоппер Джек. Спільне життя пари супроводжувалося кількома розставаннями та примиреннями перед остаточним розлученням.

Пара жила у безупинному циклі розставань. Вони тричі подавали документи на розлучення або офіційне проживання окремо, але щоразу забирали заяви, намагаючись зберегти родину задля дітей. Зараз вони спілкуються лише в питаннях дорослих дітей.

Робін Райт — зірка "Карткового будинку" та "Санта-Барбари".

Робін Райт Фото: Netflix

Лейла Джордж (2020–2022)

Третьою дружиною Шона Пенна стала австралійська акторка, молодша за Пенна на 30 років. Вони одружилися під час пандемії ковіду через Zoom, але вже за рік подали на розлучення.

Актор взяв провину на себе: "Я змарнував цей шлюб. Технічно ми були одружені рік, але всі 5 років я був байдужим і неуважним чоловіком". Шон зазначив, що забагато фокусувався на політиці та гуманітарних місіях, ігноруючи власну дружину.

Лейла Джордж Фото: Instagram

Гучні романи та нинішні стосунки

Шарліз Терон

Актори перебували у серйозних стосунках близько півтора року (у 2014–2015 роках) та навіть планували весілля, проте розійшлися.

Ольга Коротяєва

У 2023 році Шон Пенн мав роман з українською акторкою та ведучою родом із Черкас. Разом вони відвідували офіційні заходи, зокрема Саміт перших леді та джентльменів у Києві.

Валерія Ніков

З осені 2024 року актор зустрічається з молодою молдовською акторкою. Пара офіційно дебютувала на червоній доріжці кінофестивалю в Марракеші та продовжує з'являтися разом на публіці.

Валерія Ніков Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шону Пенну приписували роман з акторкою Наталі Келлі.

Лауреат "Оскара" та його набагато молодша дівчина викликали чутки про роман на початку вересня 2024, коли їх помітили на побаченні.

Також Фокус писав про романтичні стосунки Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.