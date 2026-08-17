Пропустил "Оскар", чтобы приехать в Украину: что известно о личной жизни Шона Пенна (фото)

Сегодня, 17 августа, американский актёр и режиссёр Шон Пенн отмечает свой 66-й день рождения.

Великий друг Украины, который даже пропустил церемонию вручения премии "Оскар", чтобы приехать сюда, известен своими бурными романами.

Женщины Шона Пенна

Личная жизнь американского актёра и режиссёра известна своей бурностью, тремя официальными браками с известными женщинами, а также многочисленными громкими романами, в частности с актрисами, моложе его. В настоящее время именинник состоит в отношениях с молдавской актрисой Валерией Ников, которая моложе его на 34 года.

Мадонна (1985–1989)

Первый брак Шона Пенна с поп-иконой сопровождался постоянным вниманием прессы, скандалами и бурными ссорами. Несмотря на развод, в настоящее время бывшие супруги поддерживают хорошие дружеские отношения.

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Они познакомились на съемках клипа "Material Girl" и поженились в день 27-летия певицы. Пенн признавался, что в тот период злоупотреблял алкоголем, а Мадонна часто обвиняла его в этом из-за ревности. Они расстались в 1989 году. Несмотря на слухи о домашнем насилии, певица позже опровергла заявления о побоях и назвала Пенна "любовью своей жизни". Сейчас они остаются близкими друзьями.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Робин Райт (1996–2010)

Самый длительный брак актёра. В этом браке родились двое детей — дочь Дилан Фрэнсис и сын Хоппер Джек. Совместная жизнь пары сопровождалась несколькими разлуками и примирениями перед окончательным разводом.

Пара жила в непрерывном цикле расставаний. Они трижды подавали документы на развод или официальное раздельное проживание, но каждый раз забирали заявления, пытаясь сохранить семью ради детей. Сейчас они общаются только по вопросам, касающимся взрослых детей.

Робин Райт — звезда сериалов "Карточный домик" и "Санта-Барбара".

Робин Райт Фото: Netflix

Лейла Джордж (2020–2022)

Третьей женой Шона Пенна стала австралийская актриса, которая моложе Пенна на 30 лет. Они поженились во время пандемии COVID-19 через Zoom, но уже через год подали на развод.

Актёр взял вину на себя: "Я разрушил этот брак. Технически мы были женаты год, но все 5 лет я был равнодушным и невнимательным мужем". Шон отметил, что слишком много внимания уделял политике и гуманитарным миссиям, игнорируя собственную жену.

Лейла Джордж Фото: Instagram

Скандальные романы и нынешние отношения

Шарлиз Терон

Актёры состояли в серьёзных отношениях около полутора лет (в 2014–2015 годах) и даже планировали свадьбу, однако расстались.

Ольга Коротяева

В 2023 году Шон Пенн имел роман с украинской актрисой и телеведущей родом из Черкасс. Вместе они посещали официальные мероприятия, в частности Саммит первых леди и джентльменов в Киеве.

Валерия Ников

С осени 2024 года актер встречается с молодой молдавской актрисой. Пара официально дебютировала на красной дорожке кинофестиваля в Марракеше и продолжает появляться вместе на публике.

Валерия Ников Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шону Пенну приписывали роман с актрисой Натали Келли.

Лауреат "Оскара" и его гораздо более молодая девушка вызвали слухи о романе в начале сентября 2024 года, когда их заметили на свидании.

Кроме того, Фокус писал о романтических отношениях Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.