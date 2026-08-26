Зеленский подколол Шона Пенна по поводу "Оскара": шутка президента рассмешила зал (фото)

В Киеве состоялась шестая торжественная церемония вручения государственной награды "Национальная легенда Украины". Владимир и Елена Зеленские лично вручили награды 18 выдающимся личностям, которые добиваются победы на фронте, в тылу и на международной арене.

Особое внимание публики привлек голливудский актёр и режиссёр Шон Пенн, который горячо поддерживает украинцев с самого начала полномасштабного вторжения. Вручая статуэтку, президент в шутку отметил, что актер проигнорировал церемонию "Оскар", но на вручение награды "Национальная легенда" всё же приехал.

Шон Пенн на церемонии награждения в Украине Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Среди украинских деятелей государственную награду получила бессменная ведущая новостей ТСН Алла Мазур и культовая рок-группа "Братья Гадюкины", чьего покойного фронтмена Сергея Кузьминского удостоили посмертной награды. Также награду в виде золотого сине-желтого цветка, которую вручают с 2021 года, получили обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов, звездный шеф-повар Хосе Андрес, деятели искусства и наши несгибаемые воины.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Шон Пенн прибыл в Киев и пропустил "Оскар" ради Украины. Актёр появился в кадре вместе с Горбуновым, который в комментариях уточнил, что Шон, возможно, приехал в Украину на съёмки.

Председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский вручил американскому актеру Шону Пенну "железный Оскар".

Кроме того, Фокус в честь дня рождения Шона Пенна рассказывал о личной жизни актёра и о том, что известно о его женщинах. Среди них были Мадонна, Робин Райт, Лейла Джордж и Шарлиз Терон.