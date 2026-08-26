Розчулила всю Україну: де зараз дівчинка, яка на параді довела Зеленського до сліз (фото)

У 2021 році під час святкування Дня Незалежності України маленька дівчинка в білій сукні зворушила всю країну, пробігши Хрещатиком та розчуливши Володимира Зеленського до сліз.

Користувачі соцмереж згадали про цей перформанс, після чого сама героїня — Єсенія Селезньова — вийшла на зв'язок та показала, як змінилася за ці роки.

Українці зацікавились, який вигляд має дівчинка з Дня Незалежності 2021 року Фото: Threads

Дівчинка зі святкування до Дня Незалежності України 2021

Зараз Єсенії вже 15 років, вона живе в Києві та активно розбудовує творчу кар'єру. Дівчина професійно займається балетом, співом та акторською майстерністю.

Так зараз виглядає Єсенія Селезньова Фото: Threads

Вона здобуває чималі успіхи на міжнародній арені: виборола перше місце на танцювальному конкурсі Tanzolimp 2025, увійшла до топ-12 Youth America Grand Prix 2024, а також має досвід виступів у шоу "Голос. Діти-5" та мюзиклі "Школа року".

Єсенія Селезньова професійно займається балетом, співом та акторською майстерністю Фото: Instagram

Сьогодні юна артистка активно веде свою сторінку в Instagram, де регулярно ділиться із підписниками кадрами з фотосесій, виступів, виснажливих репетицій та повсякденного життя.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Продюсерка та поетеса Мартіна Макєєва опинилася в центрі гучного скандалу через публікацію на День Незалежності України вірша "Не діліть українців". Суспільне обурення викликала спроба авторки протиставити людей за регіонами, мовою та родинними традиціями, стверджуючи, нібито одним громадянам "бути українцями" значно легше, ніж іншим.

79-річна Софія Ротару показалася в Києві на День Незалежності.

Крім того, на День Незалежності в 2026 році у Києві показали коптери та НРК ЗСУ.