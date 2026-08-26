Розчулила всю Україну: де зараз дівчинка, яка на параді довела Зеленського до сліз (фото)
У 2021 році під час святкування Дня Незалежності України маленька дівчинка в білій сукні зворушила всю країну, пробігши Хрещатиком та розчуливши Володимира Зеленського до сліз.
Користувачі соцмереж згадали про цей перформанс, після чого сама героїня — Єсенія Селезньова — вийшла на зв'язок та показала, як змінилася за ці роки.
Дівчинка зі святкування до Дня Незалежності України 2021
Зараз Єсенії вже 15 років, вона живе в Києві та активно розбудовує творчу кар'єру. Дівчина професійно займається балетом, співом та акторською майстерністю.
Вона здобуває чималі успіхи на міжнародній арені: виборола перше місце на танцювальному конкурсі Tanzolimp 2025, увійшла до топ-12 Youth America Grand Prix 2024, а також має досвід виступів у шоу "Голос. Діти-5" та мюзиклі "Школа року".
Сьогодні юна артистка активно веде свою сторінку в Instagram, де регулярно ділиться із підписниками кадрами з фотосесій, виступів, виснажливих репетицій та повсякденного життя.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Продюсерка та поетеса Мартіна Макєєва опинилася в центрі гучного скандалу через публікацію на День Незалежності України вірша "Не діліть українців". Суспільне обурення викликала спроба авторки протиставити людей за регіонами, мовою та родинними традиціями, стверджуючи, нібито одним громадянам "бути українцями" значно легше, ніж іншим.
- 79-річна Софія Ротару показалася в Києві на День Незалежності.
Крім того, на День Незалежності в 2026 році у Києві показали коптери та НРК ЗСУ.