"Легко бути українцем із дідом УПА": скандальний вірш поетеси викликав лють у мережі (фото)

Продюсерка та поетеса Мартіна Макєєва опинилася в центрі гучного скандалу через публікацію на День Незалежності України вірша "Не діліть українців". Суспільне обурення викликала спроба авторки протиставити людей за регіонами, мовою та родинними традиціями, стверджуючи, нібито одним громадянам "бути українцями" значно легше, ніж іншим.

У своєму творі Макєєва заявила, що національна самоідентифікація легко дається людям із заходу України — тим, хто зростав на творчості Скрябіна, має в родині воїнів УПА та змалечку знає всі свята й гімн.

Натомість для жителів східних регіонів (зокрема Донецька), які виросли в російськомовному середовищі із "Дідом Морозом та олів'є", цей шлях нібито набагато складніший.

Попри фінальний заклик вірша "не ділити українців", користувачі соцмереж звинуватили поетесу в маніпуляціях, підміні понять та черговій спробі розколоти суспільство.

Скандальний вірш Макєєвої

Це вже не перший випадок, коли цей твір спричиняє хвилю негативу. Ще у січні 2025 року Макєєва коментувала подібний хейт у своєму Instagram.

Відео дня

"Вірш, який викликав шквал негативу, 730 тис. переглядів і 2500 коментарів… Мені не платили! І я могла закрити коментарі і зупинити той бруд, який на мене ллється. Але я вибрала просто нічого не читати і залишитися при своїй позиції", — написала тоді Мартіна.

Реакції людей

Реакція українців через нове відео виявилася вкрай гострою — користувачі масово обурилися тезою про те, що комусь національна боротьба та пам'ять даються "легко".

"Це не легко бути українцем, який постійно бореться, у якого в сім'ї був дід УПА. Бо у будь-який момент він може загинути, а його сім'я буде вивезена до Сибіру чи вбита… Вона написала той віршик так, ніби там на Донеччині, Луганщині, Харківщині і інших наших славних містах люд ніколи не боровся за свободу".

"Легко бути українцем, коли твій дід — воїн УПА". Абсурднішого не чув, нехай дізнається історію воїнів УПА…"

"В одному з сіл на Великдень стояв директор школи біля церкви і записував прізвища сімей, що йшли на службу з кошиками… А дітей принижували, обзивали і цькували. То це було легко бути українцем? Попри все люди берегли свої традиції".

"Розкажіть, як мені було легко єдиній україномовній в класі в Києві. І, так, на 1 вересня я приходила в вишиванці. Одна".

"ОУН діяли на Донеччині теж, Сосюра народився в м. Дебальцеве і писав "любіть Україну". Україна — це не лише Львів".

"Тобто вона буквально весь вірш категорично розділяє українців, а в кінці просто під ліричну музику томним голосом каже "не діліть українців".

"Я єврейка з Дніпра і в мене були українські книжки вдома… Мартіна х***рова популістка, береги зовсім втратила".

"Легко насрать на все українське, зневажаючи все українське, і потім розповідать, що комусь бути українцем "легко".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, в соцмережах розгорівся гучний скандал через інцидент на концерті співака Нікіти Кісельова, де у військовослужбовця нібито стався напад ПТСР, а охорона поводилася з ним жорстко. Користувачі обурені відсутністю належної допомоги ветерану з боку присутніх та організаторів події.