Співак-воїн Хливнюк порівняв цивільних українців з вівцями

Лідер гурту "Бумбокс" та командир взводу БпЛА Андрій Хливнюк в ефірі 24 каналу поділився роздумами про взаємини військових із цивільним суспільством під час повномасштабної війни. Музикант пояснив, що захисники не повинні ображатися на страхи людей, навівши алегорію про вівчарку, яка береже отару від вовка.

Під час інтерв'ю ведуча запитала співака, чи змінилося його ставлення до українського суспільства після вступу до лав ЗСУ та чи став він більш критичним. Відповідаючи на це, Хливнюк згадав розмови між людьми та зазначив, що коли хтось із молодих обурюється, старші нагадують: вівчарка не ображається на вівцю за те, що та боїться вовка, вона просто її захищає.

Хливнюк порівняв украхнців з вівцями Фото: Threads

Також артист окреслив внутрішні виклики, які вважає найнебезпечнішими для суспільства на нинішньому етапі війни. На запитання про те, що більше шкодить українцям — втома, страх чи звикання, військовий лаконічно відповів, що найбільшими загрозами є зневіра та байдужість.

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Своєю чергою така алегорія викликала дискусії в мережі. Частина користувачів критично сприйняла порівняння, зауваживши, що подібні метафори є неоднозначними для сприйняття в цивільному середовищі.

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Крім того, співак висловився щодо вживання російської мови в Україні, а також прокоментував ставлення громадян до деяких "хороших росіян", які нібито допомагають українському народу під час війни й виказують слова підтримки.