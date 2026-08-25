Певец-воин Хливнюк сравнил гражданских украинцев с овцами

Лидер группы "Бумбокс" и командир взвода БПЛА Андрей Хливнюк в эфире 24 канала поделился размышлениями о взаимоотношениях военных с гражданским обществом во время полномасштабной войны. Музыкант объяснил, что защитники не должны обижаться на страхи людей, приведя аллегорию о овчарке, которая бережет стадо от волка.

Во время интервью ведущая спросила певца, изменилось ли его отношение к украинскому обществу после вступления в ряды ВСУ и стал ли он более критичным. Отвечая на это, Хливнюк вспомнил разговоры между людьми и отметил, что когда кто-то из молодых возмущается, старшие напоминают: овчарка не обижается на овцу за то, что волка боится, она просто ее защищает.

Хлывнюк сравнил украинцев с овцами Фото: Threads

Также артист очертил внутренние вызовы, считающие наиболее опасными для общества на нынешнем этапе войны. На вопрос о том, что больше вредит украинцам — усталость, страх или привыкание, военный лаконично ответил, что наибольшие угрозы — уныние и безразличие.

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В свою очередь такая аллегория вызвала дискуссии в сети. Часть пользователей критически восприняла сравнение, заметив, что подобные метафоры неоднозначны для восприятия в гражданской среде.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Песни "Бумбокса" исчезли из сети: вокруг группы разгорелся скандал.

Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк подтвердил свой развод с женой.

Кроме того, певец высказался по поводу употребления русского языка в Украине, а также прокомментировал отношение граждан к некоторым "хорошим россиянам", которые якобы помогают украинскому народу во время войны и выражают слова поддержки.