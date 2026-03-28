Песни "Бумбокса" исчезли из сети: вокруг группы разгорелся скандал, что произошло

Украинский саунд-продюсер Олег Аджикаев начал публичный конфликт с Андреем Хлывнюком и группой "Бумбокс" из-за якобы нарушения авторских прав.

Со стриминговых платформ недавно исчезли некоторые песни музыкального коллектива. А именно композиции из альбома "Тайный код: Рубикон" 2019 года и хит "Безодня" (дуэт с Тиной Кароль). Что произошло, рассказал Аджикаев на странице в Threads.

Группа "Бумбокс" попала в скандал

Саунд-продюсер заявил, что является соавтором большинства песен альбома "Тайный код: Рубикон". По словам Аджикаева, треки создавались при его участии, но впоследствии их использовали без соответствующих выплат автору.

"Ирония ситуации в том, что музыку создаешь вместе, а когда доходит до денег — вдруг становится сложно найти даже базовую прозрачность. Как соавтор я не получил ни понятной отчетности, ни надлежащих выплат за использование этих произведений", — говорит музыкант.

Фото: Threads

Без суда не разобраться

Саунд-продюсер подчеркнул, что пытался решить ситуацию "цивилизованно", но в дальнейшем планирует освещать эту историю публично — с фактами и документами.

"Это не история "об обиде". Это история о том, как используется чужая работа и как автор остается без ответа на простой вопрос: где его доля", — отметил Аджикаев.

По словам музыканта, Андрей Хлывнюк "сознательно исполняет песни, несмотря на официальный запрет", поэтому "без суда не получится разобраться".

Пока реакции от группы, самого Хлывнюка или Тины Кароль нет.

Интересно, что на фан-странице Тины Кароль клип и сама песня до сих пор доступны.

А под постом фронтмена группы "Бумбокс" люди начали требовать объяснений: "Андрей, хотелось бы услышать от Вас официальную позицию относительно удаления песен, а также ситуации с невыплатой роялти соавтору. Композиция "Безодня" имеет для меня особое значение, поэтому мне искренне жаль, что она была удалена со всех платформ. Буду благодарен за Ваш комментарий".

