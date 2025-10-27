"Сидят две эстетки": Барских отреагировал на комментарий лидера группы "Бумбокс" о его музыке (фото)

Андрей Хлывнюк поделился своим мнением о творчестве певца Макса Барских. По его словам, тот остался собой, но Хлывнюку его репертуар не нравится.

Артист послушал одну из композиций из нового альбома Барских и честно высказался о своих впечатлениях. Об этом стало известно из свежего выпуска YouTube-шоу "Критиканты".

"Я такую музыку не люблю. Ну, это Макс Барских — стадионы, микрофоны... Что я скажу? Он остался собой. Сделано дорого, много, все нормально. Просто не люблю именно такую музыку. Это мог быть девочка, мальчик, другой исполнитель — просто не мое", — отметил Хлывнюк.

Фрагмент со словами Хлывнюка опубликовали в TikTok. Именно там в комментариях отреагировал Барских, выбрав ироничный тон. Певец написал коротко: "Сидят две эстетки".

Комментарии пользователей TikTok разделились: кто-то поддержал Хлывнюка, а кто-то Барских.

"Какой кумир — такие и фанаты, Хлывнюк не сказал ничего оскорбительного, а тут сбежались обиженные, читать противно. Комментарий Макса Барских охарактеризовал, как раз его и его фанатов";

"Сделано, дорого, много... У Макса есть душа, мудрость, глубина. Особенно альбом "Город дождей";

"Барских сейчас топ 1, да и всегда был, все остальное мотлох";

"Макс молодец, помогает ВСУ, он поет душой";

"Вот корректное мнение от достойного человека и неповторимого исполнителя";

"Так выглядит зависть. Далеко не каждый мальчик/девочка, который поет, собирает стадионы. Может лучше за собой следить, а не других обсуждать?";

"Давайте будем честными, реально Барских — это не интересно. Такая себе попса из 2000, красивый мальчик с одинаковым стилем. В чем Хлывнюк не прав?".

