"Сидять дві естетки": Барських відреагував на коментар лідера гурту "Бумбокс" про його музику (фото)

Андрій Хливнюк поділився своєю думкою про творчість співака Макса Барських. За його словами, той залишився собою, але Хливнюку його репертуар не подобається.

Артист послухав одну з композицій із нового альбому Барських і чесно висловився про свої враження. Про це стало відомо із свіжого випуску YouTube-шоу "Критиканти".

"Я таку музику не люблю. Ну, це Макс Барських — стадіони, мікрофони… Що я скажу? Він лишився собою. Зроблено дорого, багато, все нормально. Просто не люблю саме таку музику. Це міг бути дівчинка, хлопчик, інший виконавець — просто не моє", — зазначив Хливнюк.

Фрагмент зі словами Хливнюка опублікували в TikTok. Саме там у коментарях відреагував Барських, обравши іронічний тон. Співак написав коротко: "Сидять дві естетки".

Коментарі користувачів TikTok розділились: хтось підтримав Хливнюка, а хтось Барських.

"Який кумир — такі й фанати, Хливнюк не сказав нічого образливого, а тут позбігалися ображені, читати гидко. Коментар Макса Барських охарактеризував, якраз його і його фанатів";

"Зроблений, дорого, багато… У Макса є душа, мудрість, глибина. Особливо альбом "Місто дощів";

"Барських зараз топ 1, та і завжди був, все інше мотлох";

"Макс молодець, допомагає ЗСУ, він співає душею";

"Ось коректна думка від достойної людини і неповторного виконавця";

"Так виглядає заздрість. Далеко не кожен хлопчик/дівчинка, який співає, збирає стадіони. Може краще за собою стежити, а не інших обговорювати?";

"Давайте будемо чесними, реально Барських — це не цікаво. Така собі попса з 2000, красивий хлопчик з однаковим стилем. У чому Хливнюк не правий?".

