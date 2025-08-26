Поддержите нас UA
DREVO назвал Кароль "иконой" после скандала с Галичем: как "Смарагдове небо" поссорило артистов

DREVO назвал Тину Кароль иконой после скандала с Женей Галичем
Тина Кароль вступилась за DREVO | Фото: коллаж Фокус

Украинский певец DREVO (Максим Деревянчук) впервые отреагировал на скандал вокруг трека "Смарагдове небо", который публично раскритиковал Женя Галич.

Юный артист рассказал "Наше радио", что не связывался с Галичем, и добавил, что поддержка "иконы" Тины Кароль стала для него неожиданной.

"Смарагдове небо" набрало уже более 23 млн просмотров в YouTube

"Тина Кароль — это икона нашей эстрады и, безусловно, с самого детства в моей голове это был самый яркий образ женщины в шоу-бизнесе", — отметил DREVO.

Галич раскритиковал хит DREVO, а Тина Кароль вступилась за него

В шоу "Критиканты" Галич негативно отозвался о вирусном треке DREVO "Смарагдове небо". Фронтмен группы O.Torvald заявил, что, кроме яркого припева, в песне "нет ничего интересного".

"Я знаю "смарагдове небо", этот хучок — и все, дальше ничего не слышно. Подумал: надо послушать полностью. Г**но. Музыка это не фаст-фуд", — считает Галич.

После этого Тина Кароль в своем Telegram-канале возмутилась. По ее словам, украинские артисты должны писать свою музыку, а не "гнать" на чужую.

"Это такая крынжатина, когда артисты гонят на песни других. Да сидите, пишите свой материал. Когда-то DREVO что-то там высказался обо мне, потом извинился. Здесь я все равно стану на его сторону, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это, возможно, из энного количества песен, первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть, жить. Да, вы в одном сегменте, и Галич, и DREVO. Просто дайте друг другу жизнь, солнце. Неба хватит на всех. Прекратите комментировать вообще чужое творчество. Делайте свое", — отметила артистка.

Реакция Галича

Впоследствии фронтмен группы O.Torvald уточнил, что не хотел никого обидеть.

"Извиняюсь, если обидел исполнителя, мог подобрать другие слова. Я хочу, чтобы мы все двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене. Это мое видение, я имею на него право", — сказал Галич.

