DREVO назвал Кароль "иконой" после скандала с Галичем: как "Смарагдове небо" поссорило артистов
Украинский певец DREVO (Максим Деревянчук) впервые отреагировал на скандал вокруг трека "Смарагдове небо", который публично раскритиковал Женя Галич.
Юный артист рассказал "Наше радио", что не связывался с Галичем, и добавил, что поддержка "иконы" Тины Кароль стала для него неожиданной.
"Тина Кароль — это икона нашей эстрады и, безусловно, с самого детства в моей голове это был самый яркий образ женщины в шоу-бизнесе", — отметил DREVO.
Галич раскритиковал хит DREVO, а Тина Кароль вступилась за него
В шоу "Критиканты" Галич негативно отозвался о вирусном треке DREVO "Смарагдове небо". Фронтмен группы O.Torvald заявил, что, кроме яркого припева, в песне "нет ничего интересного".
"Я знаю "смарагдове небо", этот хучок — и все, дальше ничего не слышно. Подумал: надо послушать полностью. Г**но. Музыка это не фаст-фуд", — считает Галич.
После этого Тина Кароль в своем Telegram-канале возмутилась. По ее словам, украинские артисты должны писать свою музыку, а не "гнать" на чужую.
"Это такая крынжатина, когда артисты гонят на песни других. Да сидите, пишите свой материал. Когда-то DREVO что-то там высказался обо мне, потом извинился. Здесь я все равно стану на его сторону, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это, возможно, из энного количества песен, первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть, жить. Да, вы в одном сегменте, и Галич, и DREVO. Просто дайте друг другу жизнь, солнце. Неба хватит на всех. Прекратите комментировать вообще чужое творчество. Делайте свое", — отметила артистка.
Реакция Галича
Впоследствии фронтмен группы O.Torvald уточнил, что не хотел никого обидеть.
"Извиняюсь, если обидел исполнителя, мог подобрать другие слова. Я хочу, чтобы мы все двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене. Это мое видение, я имею на него право", — сказал Галич.
