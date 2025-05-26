Подвинул Козловского: песня самородка из Нацотбора третий день разрывает интернет (видео)

"Пинаколада" Виталия Козловского, который "ворвался" на сцену после выплаты долгов Игорю Кондратюку, подвинулась вниз в топе Apple Music из-за новой песни юного исполнителя Drevo "Смарагдове небо".

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Drevo выпустил песню "Смарагдове небо"

Накануне "Пинаколаду" в Apple Music подвинул финалист Нацотбора-2024 Drevo с треком "Смарагдове небо". Более того, он возглавил тренды YouTube и занял 24 место в Spotify.

Первое место Apple Music забрала песня Ярмака и Jerry Heil "З якого ти поверху неба". Отметим, что топ песен часто обновляется в зависимости от прослушиваний пользователей платформы.

Drevo занял второе место в топе песен Фото: скриншот

Тем временем на YouTube клип к песне Drevo "Смарагдове небо" уже набрал 514 тысяч просмотров. А "Пинаколада" собрала миллион.

Кто такой DREVO

DREVO — это сценическое имя Максима Деревянчука, молодого украинского певца и автора песен, который стремительно получил популярность в украинском шоу-бизнесе.

DREVO ворвался в украинскую музыкальную сцену около двух лет назад. Его летний хит "Самолітом" получил более двух млн просмотров на YouTube и стал вирусным в TikTok и Instagram. Он самостоятельно создает свои треки, не имея профессионального музыкального образования.

В 2024 году DREVO стал финалистом Национального отбора на Евровидение, где занял 9 место с песней Endless Chain.

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