Посунув Козловського: пісня самородка з Нацвідбору третій день розриває інтернет (відео)
"Пінаколада" Віталія Козловського, який "увірвався" на сцену після виплати боргів Ігорю Кондратюку, посунулася вниз у топі Apple Music через нову пісню юного виконавця Drevo "Смарагдове небо".
Фокус розповідає, що відомо про учасника Нацвідбору-2024.
Напередодні "Пінаколаду" в Apple Music посунув фіналіст Нацвідбору-2024 Drevo з треком "Смарагдове небо". Ба більше, він очолив тренди YouTube і посів 24 місце у Spotify.
Перше місце Apple Music забрала пісня Ярмака та Jerry Heil "З якого ти поверху неба". Зазначимо, що топ пісень часто оновлюється залежно від прослуховувань користувачів платформи.
Тим часом на YouTube кліп до пісні Drevo "Смарагдове небо" вже набрав 514 тисяч переглядів. А "Пінаколада" зібрала мільйон.
Хто такий DREVO
DREVO — це сценічне ім’я Максима Дерев’янчука, молодого українського співака та автора пісень, який стрімко здобув популярність в українському шоу-бізнесі.
DREVO увірвався в українську музичну сцену близько двох років тому. Його літній хіт «Самолітом» здобув понад два млн переглядів на YouTube та став вірусним у TikTok та Instagram . Він самостійно створює свої треки, не маючи професійної музичної освіти.
У 2024 році DREVO став фіналістом Національного відбору на Євробачення, де посів 9 місце з піснею Endless Chain.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Віталій Козловський публічно перепросив перед продюсером Ігорем Кондратюком за свої попередні слова про його дітей, а саме старшого сина Сергія, який служить в ЗСУ.
- співачка Ірина Білик показала рідкісний кадр з двома синами — Табрізом та Глібом. Відомо, що родина живе в Іспанії.
Крім того, Фокус писав, куди зникла співачка Євгенія Власова, яка підкорювала українську сцену на початку 2000-х.