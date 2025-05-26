Посунув Козловського: пісня самородка з Нацвідбору третій день розриває інтернет (відео)

"Пінаколада" Віталія Козловського, який "увірвався" на сцену після виплати боргів Ігорю Кондратюку, посунулася вниз у топі Apple Music через нову пісню юного виконавця Drevo "Смарагдове небо".

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Drevo випустив пісню "Смарагдове небо"

Напередодні "Пінаколаду" в Apple Music посунув фіналіст Нацвідбору-2024 Drevo з треком "Смарагдове небо". Ба більше, він очолив тренди YouTube і посів 24 місце у Spotify.

Перше місце Apple Music забрала пісня Ярмака та Jerry Heil "З якого ти поверху неба". Зазначимо, що топ пісень часто оновлюється залежно від прослуховувань користувачів платформи.

Drevo посів друге місце в топі пісень Фото: скріншот

Тим часом на YouTube кліп до пісні Drevo "Смарагдове небо" вже набрав 514 тисяч переглядів. А "Пінаколада" зібрала мільйон.

Хто такий DREVO

DREVO — це сценічне ім’я Максима Дерев’янчука, молодого українського співака та автора пісень, який стрімко здобув популярність в українському шоу-бізнесі.

DREVO увірвався в українську музичну сцену близько двох років тому. Його літній хіт «Самолітом» здобув понад два млн переглядів на YouTube та став вірусним у TikTok та Instagram . Він самостійно створює свої треки, не маючи професійної музичної освіти.

У 2024 році DREVO став фіналістом Національного відбору на Євробачення, де посів 9 місце з піснею Endless Chain.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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співачка Ірина Білик показала рідкісний кадр з двома синами — Табрізом та Глібом. Відомо, що родина живе в Іспанії.

Крім того, Фокус писав, куди зникла співачка Євгенія Власова, яка підкорювала українську сцену на початку 2000-х.