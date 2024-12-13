Больше всего роялти приносит Time: Женя Галич раскрыл свой заработок (видео)

Около половины дохода фронтмен O.Torvald отправляет семье в Польшу. Его жена с 11-летней дочерью Евой и 8-летним сыном Даниилом снимает квартиру в Варшаве.

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Рок-музыкант, фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич, который вступил в ряды ВСУ в 2022 году, рассказал о своих заработках во время войны и о том, как живут его жена с детьми в Польше, в интервью Славе Демину.

Женя Галич рассказал, откуда получает доходы во время войны. На видео с 1:06:25.

Женя Галич рассказал, что иногда группа выступает на корпоративах, хотя и не так часто, как раньше, а также у него есть собственная кофейня и он получает роялти за свои песни. Больше всего авторских приносит песня "Time", с которой O.Torvald выступили на Евровидении-2017 в Киеве.

"Ну и "Киев днем и ночью тоже". Но Time — это Евровидение, она по всему миру крутится до сих пор", — отметил музыкант.

Он сказал, что не может посчитать точно заработок, однако примерно имеет 3-5 тысяч долларов дохода в месяц.

Около 2 тысяч долларов Галич отправляет семье в Польше. Его жена с детьми живет в съемной квартире в Варшаве. По словам Галича, им повезло найти жилье за 500 долларов в месяц, а обычно арендовать квартиру в столице Польши стоит около тысячи.

Музыкант признался, что часто чувствует себя плохим отцом из-за того, что его 11-летняя дочь Ева и 8-летний сын Даниил живут за границей и он не вовлечен в их жизнь так, как хотел бы.

"Когда они приезжают — я их тут залюбливаю просто. Мы видимся — я стараюсь просто из кожи вон вылезти, чтобы им было кайфово, строить дом на дереве, сходить в поход, палатку поставить, сварить кашу на костре, на речку поехать. Даню научил кататься на мотоцикле, с Евкой занимаемся музыкой", — сказал Галич.

Он добавил, что хотел бы вернуть своих детей в Украину в следующем году, но они с женой планируют сделать это постепенно, потому что дети уже привыкли к жизни в Варшаве и нашли там себе друзей, особенно Ева.

"Поэтому мы не можем просто вырвать ее оттуда и мы думаем, что лучше постепенно: они приедут, потом снова приедут, потом, может, с кем-то здесь познакомимся", — пояснил Евгений.

Ранее Женя Галич раскритиковал творчество группы "Антитела". Он сказал в интервью Славе Демину 17 ноября, что не одобряет спекуляций на тему войны, которыми, по его мнению, злоупотребляет группа.

Напомним также, 11 декабря ветеранка ВСУ Руся Данилкина рассказала блогеру Николасу Карми, сколько стоит ее look. Она отметила, что самый дорогой в ее образе — протез, который стоит, как квартира.

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