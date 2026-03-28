Пісні "Бумбоксу" зникли з мережі: навколо гурту розгорівся скандал, що сталося

Український саунд-продюсер Олег Аджикаєв почав публічний конфлікт з Андрієм Хливнюком та гуртом "Бумбокс" через начебто порушення авторських прав.

Зі стримінгових платформ нещодавно зникли деякі пісні музичного колективу. А саме композиції з альбому "Таємний код: Рубікон" 2019 року та хіт "Безодня" (дует з Тіною Кароль). Що сталося, розповів Аджикаєв на сторінці у Threads.

Гурт "Бумбокс" потрапив у скандал

Саунд-продюсер заявив, що є співавтором більшості пісень альбому "Таємний код: Рубікон". За словами Аджикаєва, треки створювалися за його участі, але згодом їх використовували без відповідних виплат автору.

"Іронія ситуації в тому, що музику створюєш разом, а коли доходить до грошей — раптом стає складно знайти навіть базову прозорість. Як співавтор я не отримав ані зрозумілої звітності, ані належних виплат за використання цих творів", — каже музикант.

Олег Аджикаєв пояснив, що сталося Фото: Threads

Без суду не розібратися

Саунд-продюсер наголосив, що намагався вирішити ситуацію "цивілізовано", але надалі планує висвітлювати цю історію публічно — з фактами й документами.

"Це не історія "про образу". Це історія про те, як використовується чужа робота і як автор залишається без відповіді на просте питання: де його частка", — зазначив Аджикаєв.

За словами музиканта, Андрій Хливнюк "свідомо виконує пісні, не дивлячись на офіційну заборону", тому "без суду не вийде розібратися".

Наразі реакції від гурту, самого Хливнюка чи Тіни Кароль немає.

Цікаво, що на фан-сторінці Тіни Кароль кліп та сама пісня досі доступні.

А під дописом фронтмена гурту "Бумбокс" люди почали вимагати пояснень: "Пане Андрію, хотілося б почути від Вас офіційну позицію щодо видалення пісень, а також ситуації з невиплатою роялті співавтору. Композиція "Безодня" має для мене особливе значення, тому мені щиро прикро, що вона була видалена з усіх платформ. Буду вдячний за Ваш коментар".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Гурти "Бумбокс" та "Без Обмежень" офіційно отримали статус критично важливих підприємств для економіки та життєдіяльності населення України.

Андрій Хливнюк поділився своєю думкою про творчість співака Макса Барських.

Крім того, український співак DREVO (Максим Дерев’янчук) відреагував на скандал навколо треку "Смарагдове небо", який публічно розкритикував Женя Галич.