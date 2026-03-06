Гурти "Бумбокс" та "Без Обмежень" визнані критично важливими підприємствами України, — наказ

Гурти "Бумбокс" та "Без Обмежень" офіційно отримали статус критично важливих підприємств для економіки та життєдіяльності населення України. Зокрема, вони відіграють стратегічну роль у сфері культури та креативних індустрій.

Як повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, відповідний наказ був підписаний 3 березня 2026 року та зареєстрований у Міністерстві юстиції. Статус критично важливих підтверджує, що компанії забезпечують не лише культурні проєкти, а й стабільність економічної діяльності та соціальних виплат.

"Наказую вважати товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЗОБМЕЖЕНЬ", товариство з обмеженою відповідальністю "МУЗИКА ДЛЯ МАС" такими, що відповідають критеріям, зазначеним у пунктах 1, 2, 6 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період", — зазначає відомство.

Відео дня

Як йдеться в документах, наданих Міністерством культури, для отримання такого статусу підприємства повинні відповідати низці умов:

не мати податкових боргів;

виплачувати заробітню плату на рівні не менше 2,5 мінімальної;

а також активно приймати участь у культурних проєктах, включно з концертами, фестивалями, виставками та гастролями.

При цьому компанії мають реалізувати щонайменше два значущі проєкти на рік, спрямовані на розвиток українського культурного продукту всередині країни та за кордоном.

Міністерство також зазначає, що діяльність ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" та ТОВ "МУЗИКА ДЛЯ МАС" буде постійно моніторитись. Перевірка включатиме дотримання фінансової дисципліни та виконання правил щодо бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного часу. Контроль за виконанням наказу залишив за собою міністр культури та стратегічних комунікацій.

Як зазначає видання "Главком", статус критично важливого підприємства дає музичним колективам низку важливих прав. Зокрема, вони можуть бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, отримувати дозволи на виїзд за кордон для благодійних турів та продовжувати діяльність зі збору коштів для потреб Сил оборони України.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини офіційні сторінки гуртів та їхніх фронтменів не містили дописів з коментарями щодо отриманого статусу.

Нагадаємо, що у 2025 році лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про ставлення до російської мови в Україні та до так званих "хороших росіян". Він наголосив, що ворожа мова для нього залишиться мовою ворога, а рідна — назавжди рідною.

Ба більше, торік у березні Міністерство культури та стратегічних комунікацій України прийняло рішення надати колективу статус критично важливого підприємства, і тоді Хливнюк заявив, що має ще вирішитися "документала плутанина" і цей статус "назвуть якось менш кричуще".