Группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" признаны критически важными предприятиями Украины, — приказ

Группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" официально получили статус критически важных предприятий для экономики и жизнедеятельности населения Украины. В частности, они играют стратегическую роль в сфере культуры и креативных индустрий.

Как сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, соответствующий приказ был подписан 3 марта 2026 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции. Статус критически важных подтверждает, что компании обеспечивают не только культурные проекты, но и стабильность экономической деятельности и социальных выплат.

"Приказываю считать общество с ограниченной ответственностью "БЕЗОБМЕЖЕНЬ", общество с ограниченной ответственностью "МУЗЫКА ДЛЯ МАС" соответствующими критериям, указанным в пунктах 1, 2, 6 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период", — отмечает ведомство.

Відео дня

Как говорится в документах, предоставленных Министерством культуры, для получения такого статуса предприятия должны соответствовать ряду условий:

не иметь налоговых долгов;

выплачивать заработную плату на уровне не менее 2,5 минимальной;

а также активно принимать участие в культурных проектах, включая концерты, фестивали, выставки и гастроли.

При этом компании должны реализовать не менее двух значимых проектов в год, направленных на развитие украинского культурного продукта внутри страны и за рубежом.

Министерство также отмечает, что деятельность ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" и ООО "МУЗЫКА ДЛЯ МАС" будет постоянно мониториться. Проверка будет включать соблюдение финансовой дисциплины и выполнение правил бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного времени. Контроль за выполнением приказа оставил за собой министр культуры и стратегических коммуникаций.

Как отмечает издание "Главком", статус критически важного предприятия дает музыкальным коллективам ряд важных прав. В частности, они могут бронировать до 50% военнообязанных работников, получать разрешения на выезд за границу для благотворительных туров и продолжать деятельность по сбору средств для нужд Сил обороны Украины.

Стоит заметить, что на момент написания этой новости официальные страницы групп и их фронтменов не содержали сообщений с комментариями относительно полученного статуса.

Напомним, что в 2025 году лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался об отношении к русскому языку в Украине и к так называемым "хорошим русским". Он отметил, что вражеский язык для него останется языком врага, а родной — навсегда родным.

Более того, в марте прошлого года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины приняло решение предоставить коллективу статус критически важного предприятия, и тогда Хлывнюк заявил, что должна еще решиться "документальная путаница" и этот статус "назовут как-то менее кричаще".