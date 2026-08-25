"Легко быть украинцем с дедом УПА": скандальное стихотворение поэтессы вызвало ярость в сети (фото)

Продюсер и поэтесса Мартина Макеева оказалась в центре громкого скандала из-за публикации в День Независимости Украины стихотворения "Не делите украинцев". Общественное возмущение вызвала попытка автора противопоставить людей по регионам, языку и семейным традициям, утверждая, будто бы одним гражданам "быть украинцами" значительно легче, чем другим.

В своем произведении Макеева заявила, что национальная самоидентификация легко дается людям с запада Украины — тем, кто рос на творчестве Скрябина, имеет в семье воинов УПА и с детства знает все праздники и гимн.

Для жителей восточных регионов (в частности Донецка), выросших в русскоязычной среде с "Дедом Морозом и оливье", этот путь якобы намного сложнее.

Несмотря на финальный призыв стихотворения "не делить украинцев", пользователи соцсетей обвинили поэтесса в манипуляциях, замене понятий и очередной попытке расколоть общество.

Скандальное стихотворение Макеевой

Это уже не первый случай, когда это произведение влечет за собой волну негатива. Еще в январе 2025 Макеева комментировала подобный хейт в своем Instagram.

Відео дня

"Стихотворение, вызвавшее шквал негатива, 730 тыс просмотров и 2500 комментариев… Мне не платили! И я могла закрыть комментарии и остановить ту грязь, которая на меня льется. Но я выбрала просто ничего не читать и остаться при своей позиции", — написала тогда Мартина.

Реакции людей

Реакция украинцев из-за нового видео оказалась очень острой — пользователи массово возмутились тезисом о том, что кому-то национальная борьба и память даются "легко".

"Это не легко быть украинцем, который постоянно борется, у которого в семье был дед УПА. Потому что в любой момент он может погибнуть, а его семья будет вывезена в Сибирь или убита... Она написала тот стишок так, будто там на Донетчине, Луганщине, Харьковщине и других наших славных городах".

"Легко быть украинцем, когда твой дед — воин УПА". Более абсурдного не слышал, пусть узнает историю воинов УПА…"

"В одном из сел на Пасху стоял директор школы возле церкви и записывал фамилии семей, которые шли на службу с корзинами… А детей унижали, обзывали и травили. Так это было легко быть украинцем? Несмотря на все, люди берегли свои традиции".

"Расскажите, как мне было легко единственным украиноязычным в классе в Киеве. И, да, на 1 сентября я приходила в вышиванке. Одна".

"ОУН действовали на Донбассе тоже, Сосюра родился в г. Дебальцево и писал "любите Украину". Украина — это не только Львов".

"То есть она буквально все стихотворение категорически разделяет украинцев, а в конце просто под лирическую музыку томным голосом говорит "не делите украинцев".

"Я еврейка из Днепра и у меня были украинские книги дома… Мартина х***ровая популистка, берега совсем потеряла".

"Легко насрать на все украинское, презирая все украинское, и потом рассказывать, что кому быть украинцем "легко".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в соцсетях разгорелся громкий скандал из-за инцидента на концерте певца Никиты Киселева, где у военнослужащего якобы произошло нападение ПТСР, а охрана обращалась с ним жестко. Пользователи возмущены отсутствием соответствующей помощи ветерану со стороны присутствующих и организаторов происшествия.