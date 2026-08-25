79-річна Софія Ротару показалася в Києві на День Незалежності (фото)
Керівник Палацу "Україна" Сергій Перман у День Незалежності України зустрівся в Києві із Софією Ротару.
Продюсер опублікував світлину з народною артисткою України у своєму Instagram.
Як Софія Ротару зараз виглядає
"Чарівна! 24.08.2026. Київ", — підписав селфі в дзеркалі Перман.
Судячи з усього, продюсер побував вдома у народної легенди України.
За чутками, Ротару може взяти участь у проєкті "Національна легенда Ігор Поклад", який відбудеться 4 жовтня в Палаці "Україна". Продюсером проєкту став Сергій Перман.
Втім, офіційного підтвердження участі артистки в заході наразі немає. Можливо, вони якраз обговорювали це.
Реакція мережі
У коментарях люди висловили захват від Софії Михайлівни:
- "Фантастична".
- "Найкрасивіша жінка у світі. Здоров'я та довгих років життя, наша найулюбленіша".
- "Боже! Як приємно бачити Софію Ротару! Стільки чекала будь-якої інформації від неї з початку війни 22 року. Ну хоч фото є! А хотілося б, щоб вона хоч щось сказала за всі ці роки".
- "Людина-легенда. Людина з великої літери! Софіє Михайлівно, як же я Вас люблю і поважаю. Маю надію ще хоч раз в житті Вас обійняти і подякувати за усе! Вклоняюся Вашому таланту і Вашій душі!"
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Софія Ротару відреагувала на День Незалежності України, опублікувавши емоційне відео у своїх соціальних мережах.
- Який вигляд має Анатолій Євдокименко, що втік за кордон. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі, хоча точне місце його перебування залишається невідомим, оскільки він приховує свою геопозицію.
Крім того, народна артистка під час війни зникла з публічного простору, не дає жодних концертів, але час від часу робить лаконічні заяви у своїх соцмережах.