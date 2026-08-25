79-річна Софія Ротару показалася в Києві на День Незалежності (фото)

Керівник Палацу "Україна" Сергій Перман у День Незалежності України зустрівся в Києві із Софією Ротару.

Продюсер опублікував світлину з народною артисткою України у своєму Instagram.

Як Софія Ротару зараз виглядає

"Чарівна! 24.08.2026. Київ", — підписав селфі в дзеркалі Перман.

Судячи з усього, продюсер побував вдома у народної легенди України.

За чутками, Ротару може взяти участь у проєкті "Національна легенда Ігор Поклад", який відбудеться 4 жовтня в Палаці "Україна". Продюсером проєкту став Сергій Перман.

Втім, офіційного підтвердження участі артистки в заході наразі немає. Можливо, вони якраз обговорювали це.

Софія Ротару та Сергій Перман Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від Софії Михайлівни:

"Фантастична".

"Найкрасивіша жінка у світі. Здоров'я та довгих років життя, наша найулюбленіша".

"Боже! Як приємно бачити Софію Ротару! Стільки чекала будь-якої інформації від неї з початку війни 22 року. Ну хоч фото є! А хотілося б, щоб вона хоч щось сказала за всі ці роки".

"Людина-легенда. Людина з великої літери! Софіє Михайлівно, як же я Вас люблю і поважаю. Маю надію ще хоч раз в житті Вас обійняти і подякувати за усе! Вклоняюся Вашому таланту і Вашій душі!"

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Софія Ротару відреагувала на День Незалежності України, опублікувавши емоційне відео у своїх соціальних мережах.

Який вигляд має Анатолій Євдокименко, що втік за кордон. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі, хоча точне місце його перебування залишається невідомим, оскільки він приховує свою геопозицію.

Крім того, народна артистка під час війни зникла з публічного простору, не дає жодних концертів, але час від часу робить лаконічні заяви у своїх соцмережах.