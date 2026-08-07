Софії Ротару — 79. Як змінювалася зовнішність співачки з роками (фото)

Легендарна українська співачка Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, святкує 79-й день народження. Народна артистка під час війни зникла з публічного простору, не дає жодних концертів, але час від часу робить лаконічні заяви у своїх соцмережах.

Фокус з цієї нагоди розповідає, як змінювалася зовнішність Софії Ротару та де вона зараз живе.

Як змінювалася Софія Ротару

Іменинниця отримала статус "вічно молодої" ікони естради. Софія Михайлівна народилась в селі Маршинці, що на Чернівеччині. Дівчина почала співати із самого дитинства, беручи участь у різних конкурсах. Ротару згодом навчалася в Чернівецькому училищі, де познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком, від якого народила єдиного сина Руслана.

1990-і — початок 2000-х років

У цей період артистка остаточно сформувала свій фірмовий стиль, який став її візитівкою на наступні десятиліття. Вона відмовилася від пишних хімічних зачісок і кучерів, які носила у 80-х, на користь довгого, ідеально гладкого темного волосся з прямим проділом.

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Гардероб знаменитості складався переважно з елегантних брючних костюмів, довгих суконь та стриманого макіяжу з акцентом на очі. Сама Софія Ротару підкреслювала, що тримати форму їй допомагали дієта, спорт і регулярне відвідування сауни.

Софія Ротару з Дмитром Гордоном Фото: instagram.com/gordondmytro

Софія Ротару в молодості Фото: колаж Фокус

2010-ті роки

У цей час шанувальники та медіа почали активно обговорювати, що Ротару практично перестала змінюватися зовні, попри вік. Пластичні хірурги зазначають, що саме в цей період вона підтримувала молодість за допомогою високоякісних, але помірних естетичних втручань. Зокрема, експерти вказують на проведення SMAS-підтяжки обличчя (яка зберігає природні пропорції, не змінюючи форму губ, носа чи вилиць) та блефаропластики — корекції повік для відкритого погляду.

Софія Ротару Фото: Софія Ротару/Facebook

Софія Ротару Фото: Скриншот

Зміни за останні роки

Останнім часом Ротару веде закритий спосіб життя, рідко з'являється на публіці та не дає концертів. Проте на своїх рідкісних свіжих світлинах, які вона публікує в Instagram, співачка демонструє чудову форму.

Народна артистка України відійшла від концертних суконь і дедалі частіше обирає легкі, сучасні образи у стилі бохо. Ротару вільно поєднує повітряні спідниці максі від українських дизайнерів з трендовим грубим взуттям.

Також іменинниця залишається вірною своєму темно-каштановому кольору волосся. Проте зараз Ротару частіше ховає очі за масивними сонцезахисними окулярами, які стали невіддільною частиною її образів.

Софія Ротару в Києві минулого року Фото: Instagram sofiarotaru.official

Де живе Софія Ротару

Після 24 лютого 2022 року співачка не робила публічних заяв щодо російського вторгнення, але періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст, державні та сімейні свята.

Сестра співачки Ауріка розповідала, що та насправді живе в Києві, попри чутки в мережі: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

Ходили чутки, що іменинниця насправді живе в Італії.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Легендарний український поет Юрій Рибчинський назвав Аллу Пугачову, Софію Ротару та Тамару Гвердцителі найгеніальнішими співачками свого покоління, які народжуються "раз на століття".

Українська співачка Ауріка Ротару заговорила про стосунки з рідною сестрою Софією. Кажуть, що під час війни та живе під Києвом.

Крім того, Ротару звернулася до онука-втікача, який тепер живе за кордоном.