"У неї неможливо не закохатися": Рибчинський назвав артистку, якій немає рівних (фото)

Легендарний український поет Юрій Рибчинський назвав Аллу Пугачову, Софію Ротару та Тамару Гвердцителі найгеніальнішими співачками свого покоління, які народжуються "раз на століття". При цьому саме про українську артистку він висловився з особливим захопленням, порівнявши її з Кармен та відзначивши її нев'янучу вроду.

У розмові з Дмитром Гордоном митець наголосив, що всі три виконавиці володіють унікальними вокальними даними, неймовірною харизмою та красою.

Проте оцінюючи сценічну енергію Софії Ротару, композитор порівняв її з легендарним персонажем. На його думку, вона має справжній "іспанський темперамент", який і став основою її колосального впливу на публіку.

Софія Ротару в молоді роки Фото: з відкритих джерел

"Це співачки з такими даними! Не тільки голосовими, а і темпераментом, зовнішністю, красиві жінки. Таке буває навіть не раз на сторіччя… А такий темперамент, як у Соні, – це іспанський темперамент, це Кармен", — поділився поет.

Юрій Рибчинський каже, що у Ротару неможливо не закохатись Фото: YouTube

Композитор згадав, що Ротару починала свій шлях із українського репертуару, після чого блискавично підкорила величезну аудиторію. Рибчинський переконаний, що якби її кар'єра розвивалася без обмежень "залізної завіси", співачка легко завоювала б європейську попсцену та стала б зіркою світового масштабу.

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Софія Ротару в 2022 році Фото: Instagram

Окремо поет наголосив на неймовірному магнетизмі артистки, перед яким не міг встояти жоден чоловік. Він зізнався, що в Софію Михайлівну були закохані абсолютно всі, хто її знав, адже не захопитися поєднанням такої вроди та таланту було просто неможливо. Попри те, що Ротару останніми роками веде закритий спосіб життя і майже не з'являється на публіці, Рибчинський переконаний, що вона й сьогодні залишається унікальною красунею.

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