Алла Пугачова зробила дорогоцінний подарунок українській співачці: "Найулюбленіша"

Українська співачка Міла Нітіч показала свій найдорожчий ювелірний виріб — особливий золотий кулон від Алли Пугачової. Цю пам'ятну прикрасу артистка вважає своїм найулюбленішим трофеєм, з яким пов'язана особлива історія.

Своєю дорогоцінністю виконавиця похизувалася у проєкті "По хатах". Коштовність у формі зірки вона отримала ще у 2009 році на музичному конкурсі "Нова хвиля" в Латвії. Таким чином артистка відзначила вокальний талант Міли Нітіч, вручивши їй іменну премію "Золота зірка Алли".

"Найулюбленіша і найдорожча прикраса… Це жовте золото, це 750 проба, я це точно знаю. Це кулон", — розповіла співачка.

Міла Нітіч розповіла про подарунок від Пугачової Фото: Instagram

Окрім ексклюзивної ювелірної прикраси, українка тоді отримала почесний диплом, а також солідну грошову премію у розмірі 50 тисяч доларів.

Сімейна реліквія замість щоденного аксесуара

Хоча свого часу Міла Нітіч носила цей кулон, зараз вона відмовляється одягати його як звичайну прикрасу. Головною причиною є те, що ювелірний виріб виявився досить масивним і важким. Крім того, для виконавиці це насамперед пам'ятний трофей, аніж просто черговий елемент гардероба.

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Знаменитість наголосила, що бачить у кулоні особливу енергетику. Саме тому вона планує берегти коштовність як справжню сімейну реліквію, яку згодом передасть своїм майбутнім дітям та онукам.

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