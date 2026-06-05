Алла Пугачева сделала драгоценный подарок украинской певице: "Самая любимая"
Украинская певица Мила Нитич показала свое самое дорогое ювелирное изделие — особый золотой кулон от Аллы Пугачевой. Это памятное украшение артистка считает своим самым любимым трофеем, с которым связана особая история.
Своей драгоценностью исполнительница похвасталась в проекте "По домам". Драгоценность в форме звезды она получила еще в 2009 году на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Латвии. Таким образом артистка отметила вокальный талант Милы Нитич, вручив ей именную премию "Золотая звезда Аллы".
"Самое любимое и самое дорогое украшение... Это желтое золото, это 750 проба, я это точно знаю. Это кулон", — рассказала певица.
Кроме эксклюзивного ювелирного украшения, украинка тогда получила почетный диплом, а также солидную денежную премию в размере 50 тысяч долларов.
Семейная реликвия вместо ежедневного аксессуара
Хотя в свое время Мила Нитич носила этот кулон, сейчас она отказывается надевать его как обычное украшение. Главной причиной является то, что ювелирное изделие оказалось достаточно массивным и тяжелым. Кроме того, для исполнительницы это прежде всего памятный трофей, чем просто очередной элемент гардероба.
Знаменитость отметила, что видит в кулоне особую энергетику. Именно поэтому она планирует беречь драгоценность как настоящую семейную реликвию, которую впоследствии передаст своим будущим детям и внукам.
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