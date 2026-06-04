Известная певица призналась, что потеряла ребенка: "Начались серьезные проблемы"
Украинская певица Мила Нитич впервые откровенно рассказала о личной трагедии — потере ребенка, которую она годами скрывала от публики. Исполнительница поделилась, как пережила этот мучительный опыт, а также рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли вследствие замершей беременности.
Певица призналась, что новость о беременности сначала вызвала у нее растерянность, поскольку в тот период она активно работала над возвращением в медийное пространство. Однако впоследствии она вместе с любимым приняла будущее материнство, но уже через несколько недель ее состояние резко изменилось. Об этом Мила Нитич рассказала в YouTube-проекте "По домам".
"Я просто подорвалась в какой-то момент и думаю: ничего не болит, меня больше не тошнит. Я надеваю джинсы, в которые едва влезала неделю назад, и понимаю, что они на мне свободны. Сразу появилось ощущение — это замершая беременность", — вспомнила певица.
По словам артистки, тревожные предчувствия подтвердили врачи во время обследования на гастролях, отметив, что плод перестал развиваться еще несколько недель назад. Несмотря на шок, исполнительница отработала запланированный концерт и только после этого отправилась в Киев на операцию.
"Из-за того, что это произошло не сразу и некоторое время оставалось незамеченным, у меня начались серьезные проблемы с гормонами. Организм очень сильно отреагировал на пережитое", — поделились исполнительница.
Она также добавила, что из-за гормонального сбоя существенно набрала вес — до 82 килограммов, однако со временем смогла вернуться к привычной форме. Пройти этот сложный этап лечения и восстановления певице помог ее тогдашний жених, который все время был рядом.
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Кроме того, украинский блогер и адвокат Инна Мирошниченко призналась, что перед рождением первого ребенка пережила выкидыш.