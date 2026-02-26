Ведущий Слава Демин признался, что пережил потерю ребенка: "Хотелось плакать"

Известный радиоведущий и интервьюерСлава Демин впервые рассказал о потере нерожденного ребенка в своей семье — у его любимой произошел выкидыш. По его словам, тот опыт навсегда изменил его и научил сдерживать собственную боль ради поддержки близкого человека.

В интервью блогеру Еве Коршик Демин не уточнил, когда именно произошла трагедия и был ли тогда в браке, однако признался, что хорошо знает состояние мужчины, который переживает такую потерю вместе с партнершей.

Он объяснил, что в тот период чувствовал ответственность держаться, ведь любимая рядом плакала и нуждалась в опоре. Ведущий подчеркнул: "В таких ситуациях ты, как мужчина, должен держать все под контролем и сделать все, чтобы она легче это перенесла".

Демин добавил, что старался максимально поддержать избранницу и не демонстрировать ей собственного отчаяния, хотя внутри переживал сильную боль.

Відео дня

"Это страшная история. Хотелось плакать тогда и хочется сейчас, потому что ощущение потери ребенка перекрывает другие эмоции", — сказал он, отметив, что между ними не было взаимных обвинений.

Отношения Демина

Ранее Слава Демин 13 лет состоял в браке с Ксенией, с которой развелся в начале 2021 года. Бывшие супруги воспитывают общего сына Владислава и, как утверждает Демин, смогли сохранить дружеские отношения после разрыва.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина потеряла ребенка через 9 дней после родов.

Жена Тимура Мирошниченко рассказала, как потеряла ребенка в 2017 году.

Кроме того, звезда кулинарного проекта "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская рассказала, что 15 лет назад была беременна, но потеряла ребенка во время родов.