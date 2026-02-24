Женщина потеряла ребенка через 9 дней после родов: что произошло (фото)

Люси Реган впервые обняла свою крошечную дочь Нелли, а через несколько часов малыш умер, и простой тест мог бы ее спасти.

Обычное УЗИ на 28 неделе выявило осложнения, и в тот же вечер 25-летней Люси сделали экстренное кесарево сечение. Последнее, что она помнит, когда ее положили спать, это то, что врачи сказали, что ребенок вряд ли выживет. Об этом пишет The Sun.

Почему умер ребенок

Проснувшись, Люси оглянулась вокруг и, не увидев ни одного ребенка, испугалась худшего. 23-летний партнер Кайл Мелоун сказал ей, что все в порядке — маленькая Нелли жива и ее забрали наверх.

Супруги были полны надежды, и в течение следующих девяти дней они оставались у постели дочери, пока та не умерла. Месяцами Люси пыталась понять, что произошло, пока случайно проведенные анализы не показали, что у нее редкий аутоиммунный синдром: антифосфолипидный синдром.

Відео дня

Это приводит к слишком легкой свертываемости крови и может ограничивать кровоток к ребенку в утробе матери.

Сейчас девушка подает петицию в Национальную службу здравоохранения (NHS) с просьбой обеспечить плановое тестирование для всех беременных в Великобритании.

Кайл Мэлоун потерял дочь Фото: The Sun

Люси рассказала: "Как только они меня обследовали, они поняли, что ей очень плохо. У нее было сердцебиение, но поскольку она была такой маленькой, им было трудно его найти".

Ухудшение состояния Нелли также означало, что кровяное давление Люси также подскочило.

Сначала врачи сказали ей, что им нужно родить ребенка в течение пяти дней.

Девушка потеряла дочь Фото: The Sun

Но ребенок родился в ту ночь.

"Я не болела во время беременности", — объяснила Люси.

Она была на работе в тот день и не думала об обследовании заранее.

"Мне казалось, что я простудилась, но говорят, что это, возможно, было начало повышения давления, но мне не было плохо до той ночи", — говорит Люси.

Люси с партнером Фото: The Sun

Когда Люси вводили общий наркоз, она сказала, что один из последних разговоров с врачом вызвал беспокойство.

"Они сказали: "Вам нужно подготовиться, потому что мы не думаем, что она выживет", — вспомнила девушка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

27-летняя блогерша Бьянка Диас находилась дома и выздоравливала после операции, когда внезапно заболела и умерла.

Женщина пообещала матери, которая умерла в 2016 году, что назовет свою дочь ее именем. Теперь же она не может звать малышку по имени, потому что до сих пор не смирилась с потерей родного человека.

Кроме того, в конце 2025 года умерла мексикано-канадская модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, которая была зависима от пластических операций.