Жінка втратила дитину через 9 днів після пологів: що сталося (фото)

Люсі Реган вперше обійняла свою крихітну донечку Неллі, а через кілька годин малюк помер, і простий тест міг би її врятувати.

Звичайне УЗД на 28 тижні виявило ускладнення, і того ж вечора 25-річній Люсі зробили екстрений кесарів розтин. Останнє, що вона пам'ятає, коли її поклали спати, це те, що лікарі сказали, що дитина навряд чи виживе. Про це пише The Sun.

Чому померла дитина

Прокинувшись, Люсі озирнулася навколо і, не побачивши жодної дитини, злякалася найгіршого. 23-річний партнер Кайл Мелоун сказав їй, що все гаразд — маленька Неллі жива і її забрали нагору.

Подружжя було сповнене надії, і протягом наступних дев'яти днів вони залишалися біля ліжка доньки, поки та не померла. Місяцями Люсі намагалася зрозуміти, що сталося, поки випадково проведені аналізи не показали, що у неї рідкісний аутоімунний синдром: антифосфоліпідний синдром.

Це призводить до занадто легкого згортання крові та може обмежувати кровотік до дитини в утробі матері.

Зараз дівчина подає петицію до Національної служби охорони здоров'я (NHS) з проханням забезпечити планове тестування для всіх вагітних у Великій Британії.

Люсі розповіла: "Щойно вони мене обстежили, вони зрозуміли, що їй дуже погано. У неї було серцебиття, але оскільки вона була такою маленькою, їм було важко його знайти".

Погіршення стану Неллі також означало, що кров'яний тиск Люсі також підскочив.

Спочатку лікарі сказали їй, що їм потрібно народити дитину протягом п'яти днів.

Але дитина народилася тієї ночі.

"Я не хворіла під час вагітності", — пояснила Люсі.

Вона була на роботі того дня і не думала про обстеження заздалегідь.

"Мені здавалося, що я застудилася, але кажуть, що це, можливо, був початок підвищення тиску, але мені не було погано до тієї ночі", — каже Люсі.

Коли Люсі вводили загальний наркоз, вона сказала, що одна з останніх розмов з лікарем викликала занепокоєння.

"Вони сказали: "Вам потрібно підготуватися, бо ми не думаємо, що вона виживе", — пригадала дівчина.

