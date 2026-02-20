Гламурна блогерка раптово померла у віці 27 років: що сталося (фото)

27-річна Б'янка Діас перебувала вдома та одужувала після операції, коли раптово захворіла. Вона страждала від задишки, тому жінку доставили до лікарні.

Діас померла через 18 днів після операції, після того як її повторно госпіталізували для лікування симптомів. Про це пише The Sun.

Померла блогерка Бʼянка Діас

Повідомляється, що жінка померла від легеневої емболії. Розпочато розслідування причини її смерті.

До того, як блогерку доставили до лікарні, вона проживала в будинку своєї родини в Гуаружі, поблизу Сан-Паулу, Бразилія. Б'янка, яка мала майже 60 000 підписників в Instagram, була відомою у своєму рідному місті Мауа.

Б'янка Діас Фото: Instagram

Що відомо про Бʼянку

У її біо в Instagram було написано: "Живу у своєму власному темпі, не поспішаючи та з метою".

Гламурна інфлюенсерка та мати двох дітей нещодавно опублікувала повідомлення про візит до Лондона. Новина про її смерть приголомшила громаду Мауа.

Відео дня

Офіційні особи не розкрили точну процедуру, яку вона перенесла. В інтернеті обговорення зосередилися на високоризикованих косметичних процедурах, включаючи ліпосакцію та абдомінопластику.

Б'янка Діас Фото: Instagram

У Б'янки залишилося двоє маленьких дочок. Її похорон відбувся в Мауа.

Б'янка Діас Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наприкінці 2025 року померла мексикано-канадська модель Деніз Івонн Джарвіс Гонгора, яка була залежна від пластичних операцій.

Відомий український пластичний хірург розповів, які операції залишаються найпопулярнішими в Україні.

Раніше стало відомо про смерть блогерки Барбари Янкавскі, яка хотіла стати "живою Барбі" і зробила для цього понад 27 операцій.