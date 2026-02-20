Гламурная блогерша внезапно умерла в возрасте 27 лет: что произошло (фото)

27-летняя Бьянка Диас находилась дома и выздоравливала после операции, когда внезапно заболела. Она страдала от одышки, поэтому женщину доставили в больницу.

Диас умерла через 18 дней после операции, после того как ее повторно госпитализировали для лечения симптомов. Об этом пишет The Sun.

Умерла блогерша Бьянка Диас

Сообщается, что женщина умерла от легочной эмболии. Начато расследование причины ее смерти.

До того, как блогершу доставили в больницу, она проживала в доме своей семьи в Гуаруже, вблизи Сан-Паулу, Бразилия. Бьянка, которая имела почти 60 000 подписчиков в Instagram, была известной в своем родном городе Мауа.

Бьянка Диас Фото: Instagram

Что известно о Бьянке

В ее био в Instagram было написано: "Живу в своем собственном темпе, не спеша и с целью".

Гламурная инфлюенсерка и мать двоих детей недавно опубликовала пост о визите в Лондон. Новость о ее смерти ошеломила общину Мауа.

Официальные лица не раскрыли точную процедуру, которую она перенесла. В интернете обсуждения сосредоточились на высокорискованных косметических процедурах, включая липосакцию и абдоминопластику.

Бьянка Диас Фото: Instagram

У Бьянки осталось двое маленьких дочерей. Ее похороны состоялись в Мауа.

Бьянка Диас Фото: Instagram

