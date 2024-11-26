Молода мама назвала свою дитину ім'ям близької людини і дуже пошкодувала: що сталося

Жінка пообіцяла матері, яка померла 2016 року, що назве свою доньку її ім'ям. Тепер же вона не може кликати малечу на ім'я, бо досі не змирилася з втратою рідної людини.

Жінка, яка народила свою доньку два місяці тому і назвала її ім'ям своєї матері, яка померла вісім років тому, і тепер не може це прийняти. Вона зрозуміла, що досі не змирилася з втратою матері, і тепер вона не може кликати доньку на ім'я. Про свою ситуацію вона розповіла на Reddit.

"Моя мама померла 2016 року. Я завжди любила її ім'я і завжди говорила їй про це (їй самій воно не дуже подобалося). Я завжди говорила їй, що якщо в мене буде донька, я назву її на її честь. Тому, коли я дізналася, що вагітна дівчинкою, сумнівів щодо імені не було. Мій чоловік теж погодився. Зараз їй майже 2 місяці, і мені все ще дуже важко називати її на ім'я. Для мене це поки що не її ім'я, а ім'я моєї матері, і це мене дуже засмучує. Я думаю, що мені доведеться "дозволити їй вирости" всередині імені", — написала авторка публікації.

Вона благає користувачів порадити їй, як пережити важкий період.

Читачі висловили їй свій жаль і дали кілька порад, як прийняти ситуацію.

"Я не називала свою дитину на ім'я принаймні рік. Завжди використовувала милі прізвиська, тому що дитина була такою милою. Чи можете ви знайти прізвисько, яке не використовувала ваша мама?", "Ти переживаєш процес скорботи. Тобі буде сумно деякий час. Це нормально. Використовуй її ім'я, коли зможеш, а решту часу — прізвисько. Замість цього співай її ім'я. Повторюй ім'я багато разів, а потім поплач. Ти доб'єшся свого", "Сестра мого нареченого померла при народженні. Ми дали нашій доньці її ім'я як друге ім'я. Мій партнер хотів, щоб ім'я його сестри збігалося з ім'ям нашої доньки, але я знала, що це буде важко для сім'ї мого нареченого, тому ми зупинилися на другому імені. Воно все ще в пам'яті, але ми майже не використовуємо його", "Вона ще досить мала. Ви могли б змінити його, зробити другим ім'ям або знайти інший варіант? (наприклад, якби Лінда змінила ім'я на Белінду або щось на кшталт цього)", — пишуть під публікацією.

Раніше Фокус писав, що жінка поскаржилася на чоловіка, який хоче дати доньці ім'я, відповідне для собаки.