Молодая мама назвала своего ребенка именем близкого человека и очень пожалела: что случилось

Женщина пообещала матери, которая умерла в 2016 году, что назовет свою дочь ее именем. Теперь же она не может звать малышку по имени, потому что до сих пор не смирилась с потерей родного человека.

Женщина, которая родила свою дочь два месяца назад и назвала ее именем своей матери, умершей восемь лет назад, и теперь не может это принять. Она поняла, что до сих пор не смирилась с потерей матери, и теперь она не может звать дочь по имени. О своей ситуации она рассказала на Reddit.

"Моя мама умерла в 2016 году. Я всегда любила ее имя и всегда говорила ей об этом (ей самой оно не очень нравилось). Я всегда говорила ей, что если у меня будет дочь, я назову ее в ее честь. Поэтому, когда я узнала, что беременна девочкой, сомнений по поводу имени не было. Мой муж тоже согласился. Сейчас ей почти 2 месяца, и мне все еще очень трудно называть ее по имени. Для меня это пока не ее имя, а имя моей матери, и это меня очень огорчает. Я думаю, что мне придется "позволить ей вырасти" внутри имени", – написала автор публикации.

Она умоляет пользователей посоветовать ей, как пережить трудный период.

Читатели высказали ей свое сожаление и дали несколько советов, как принять ситуацию.

"Я не называла своего ребенка по имени по крайней мере год. Всегда использовала милые прозвища, потому что ребенок был таким милым. Можете ли вы найти прозвище, которое не использовала ваша мама?", "Ты переживаешь процесс скорби. Тебе будет грустно некоторое время. Это нормально. Используй ее имя, когда сможешь, а в остальное время — прозвище. Вместо этого пой ее имя. Повторяй имя много раз, а потом поплачь. Ты добьешься своего", "Сестра моего жениха умерла при рождении. Мы дали нашей дочери ее имя в качестве второго имени. Мой партнер хотел, чтобы имя его сестры совпадало с именем нашей дочери, но я знала, что это будет трудно для семьи моего жениха, поэтому мы остановились на втором имени. Оно все еще в памяти, но мы почти не используем его", "Она еще достаточно мала. Вы могли бы изменить его, сделать вторым именем или найти другой вариант? (например, если бы Линда сменила имя на Белинду или что-то в этом роде)", – пишут под публикацией.

Ранее Фокус писал, что женщина пожаловалась на мужа, который хочет дать дочери имя, подходящее для собаки.