Ведучий Слава Дьомін зізнався, що пережив втрату дитини: "Хотілося плакати"

Відомий радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін уперше розповів про втрату ненародженої дитини у своїй родині — у його коханої стався викидень. За його словами, той досвід назавжди змінив його і навчив стримувати власний біль заради підтримки близької людини.

В інтерв’ю блогерці Єві Коршик Дьомін не уточнив, коли саме сталася трагедія і чи був тоді у шлюбі, однак зізнався, що добре знає стан чоловіка, який переживає таку втрату разом із партнеркою.

Він пояснив, що в той період відчував відповідальність триматися, адже кохана поруч плакала і потребувала опори. Ведучий підкреслив: "У таких ситуаціях ти, як чоловік, маєш тримати все під контролем і зробити все, щоб вона легше це перенесла".

Дьомін додав, що намагався максимально підтримати обраницю і не демонструвати їй власного відчаю, хоча всередині переживав сильний біль.

"Це страшна історія. Хотілося плакати тоді і хочеться зараз, бо відчуття втрати дитини перекриває інші емоції", — сказав він, зауваживши, що між ними не було взаємних звинувачень.

Стосунки Дьоміна

Раніше Слава Дьомін 13 років перебував у шлюбі з Ксенією, з якою розлучився на початку 2021 року. Колишнє подружжя виховує спільного сина Владислава і, як стверджує Дьомін, змогло зберегти дружні стосунки після розриву.

