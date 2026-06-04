Відома співачка зізналась, що втратила дитину: "Почалися серйозні проблеми"

Українська співачка Міла Нітіч вперше відверто розповіла про особисту трагедію — втрату дитини, яку вона роками приховувала від публіки. Виконавиця поділилася, як пережила цей болісний досвід, а також розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок завмерлої вагітності.

Співачка зізналася, що новина про вагітність спочатку викликала в неї розгубленість, оскільки в той період вона активно працювала над поверненням у медійний простір. Проте згодом вона разом із коханим прийняла майбутнє материнство, але вже за кілька тижнів її стан різко змінився. Про це Міла Нітіч розповіла в YouTube-проєкті "По хатах".

"Я просто підірвалася в якийсь момент і думаю: нічого не болить, мене більше не нудить. Я одягаю джинси, в які ледь влізала тиждень тому, і розумію, що вони на мені вільні. Одразу з’явилося відчуття — це завмерла вагітність", — пригадала співачка.

За словами артистки, тривожні передчуття підтвердили лікарі під час обстеження на гастролях, зазначивши, що плід перестав розвиватися ще кілька тижнів тому. Попри шок, виконавиця відпрацювала запланований концерт і лише після цього вирушила до Києва на операцію.

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"Через те, що це сталося не одразу і певний час залишалося непоміченим, у мене почалися серйозні проблеми з гормонами. Організм дуже сильно відреагував на пережите", — поділилися виконавиця.

Вона також додала, що через гормональний збій суттєво набрала вагу — до 82 кілограмів, проте з часом змогла повернутися до звичної форми. Пройти цей складний етап лікування та відновлення співачці допоміг її тодішній наречений, який увесь час був поруч.

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