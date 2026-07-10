"В нее невозможно не влюбиться": Рыбчинский назвал артистку, которой нет равных (фото)

Легендарный украинский поэт Юрий Рыбчинский назвал Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Тамару Гвердцели самыми гениальными певицами своего поколения, которые рождаются "раз в столетие". При этом именно об украинской артистке он отозвался с особым восторгом, сравнив её с Кармен и отметив её неувядаемую красоту.

В беседе с Дмитрием Гордоном артист подчеркнул, что все три певицы обладают уникальными вокальными данными, невероятной харизмой и красотой.

Однако, оценивая сценическую энергию Софии Ротару, композитор сравнил её с легендарным персонажем. По его мнению, у неё настоящий "испанский темперамент", который и стал основой её колоссального влияния на публику.

София Ротару в молодости Фото: из открытых источников

"Это певицы с такими данными! Не только голосовыми, но и темпераментом, внешностью — красивые женщины. Такое бывает даже не раз в столетие… А такой темперамент, как у Сони, — это испанский темперамент, это Кармен", — поделился поэт.

Юрий Рыбчинский говорит, что в Ротару невозможно не влюбиться Фото: YouTube

Композитор напомнил, что Ротару начинала свою карьеру с украинского репертуара, после чего молниеносно покорила огромную аудиторию. Рыбчинский убежден, что если бы её карьера развивалась без ограничений "железного занавеса", певица легко завоевала бы европейскую поп-сцену и стала бы звездой мирового масштаба.

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София Ротару в 2022 году Фото: Instagram

Отдельно поэт подчеркнул невероятный магнетизм артистки, перед которым не мог устоять ни один мужчина. Он признался, что в Софию Михайловну были влюблены абсолютно все, кто её знал, ведь не восхититься сочетанием такой красоты и таланта было просто невозможно. Несмотря на то, что Ротару в последние годы ведет закрытый образ жизни и почти не появляется на публике, Рыбчинский убежден, что она и сегодня остается уникальной красавицей.

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