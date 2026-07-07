Сестра Софии Ротару рассказала об их отношениях во время войны: где живет певица (фото)
Украинская певица Аурика Ротару рассказала о своих отношениях с родной сестрой Софией. Говорят, что во время войны она живет недалеко от Киева.
Аурика Михайловна рассказала в проекте "Тур со звездами", как она реагирует на постоянные сравнения с сестрой.
Софию и Аурику Ротару путают
"Бывало такое. Раньше нас очень часто путали, когда мы шли вместе, и ко мне обращались: "София Михайловна, добрый день". Но почему я должна обижаться? Это же моя сестра", — говорит народная артистка.
Кроме того, Аурика Ротару говорит, что общается с близким человеком во время войны: "Конечно. Мы сестры, мы общаемся".
Где сейчас София Ротару
После 24 февраля 2022 года народная артистка Украины не делала публичных заявлений по поводу войны, однако периодически реагирует на обстрелы украинских городов российскими войсками и на государственные праздники.
Аурика Ротару сказала, что её сестра в последнее время живёт в Киеве: "Она переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И всё в порядке".
В свой 78-й день рождения София Михайловна опубликовала серию снимков из столицы. А затем приехала в родное село Маршинцы на Буковине.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Руководитель легендарного "Хора Верёвки" Игорь Курилов рассказал о том, где находится София Ротару во время войны в Украине. По его словам, она не живёт в Украине.
- Ротару, которая не появляется на публике во время войны, в День Киева 31 мая вышла на связь, показавшись прямо в центре столицы.
Кроме того, Оксана Билозир откровенно рассказала о своем отношении к артистке и её позиции по поводу войны.