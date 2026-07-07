Сестра Софії Ротару заговорила про їхні стосунки під час війни: де живе співачка (фото)

Українська співачка Ауріка Ротару заговорила про стосунки з рідною сестрою Софією. Кажуть, що під час війни та живе під Києвом.

Ауріка Михайлівна зізналася в проєкті "Тур зірками", як реагує на постійні порівняння із сестрою.

Софію та Ауріку Ротару плутають

"Було таке. Дуже часто нас плутали раніше, коли ми разом ідемо, до мене: "Софія Михайловна, добрий день". Але чому я тут повинна ображатися? Це ж моя сестра" — каже народна артистка.

Також Ауріка Ротару каже, що спілкується з рідною людиною під час війни: "Звичайно. Ми сестри, ми спілкуємось".

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram

Де зараз Софія Ротару

Після 24 лютого 2022 року народна артистка України не робила публічних заяв щодо війни, проте періодично реагує на обстріли росіянами українських міст та державні свята.

Ауріка Ротару казала, що сестра останнім часом живе в Києві: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

Відео дня

На свій 78-й день народження Софія Михайлівна показала низку кадрів зі столиці. А згодом приїхала в рідне село Маршинці на Буковині.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Керівник легендарного "Хору Верьовки" Ігор Курилів заговорив про місцеперебування Софії Ротару під час війни в Україні. За його словами, та не живе в Україні.

Ротару, яка не є публічною під час війни, у День Києва 31 травня вийшла на зв’язок, показавшись прямо в центрі столиці.

Крім того, Оксана Білозір чесно розповіла про своє ставлення до артистки та її позицію щодо війни.