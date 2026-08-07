Софии Ротару — 79 лет. Как менялась внешность певицы с годами (фото)
Легендарная украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, отмечает свой 79-й день рождения. Народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не дает никаких концертов, но время от времени публикует лаконичные сообщения в своих социальных сетях.
Фокус рассказывает о том, как менялась внешность Софии Ротару и где она сейчас живёт.
Как менялась София Ротару
Именинница получила статус "вечно молодой" иконы эстрады. София Михайловна родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Девушка начала петь с самого детства, участвуя в различных конкурсах. Впоследствии Ротару училась в Черновицком училище, где познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Евдокименко, от которого родила единственного сына Руслана.
1990-е — начало 2000-х годов
В этот период артистка окончательно сформировала свой фирменный стиль, который стал её визитной карточкой на последующие десятилетия. Она отказалась от пышных химических причесок и локонов, которые носила в 80-х, в пользу длинных, идеально гладких тёмных волос с прямым пробором.
Гардероб знаменитости состоял преимущественно из элегантных брючных костюмов, длинных платьев и сдержанного макияжа с акцентом на глаза. Сама София Ротару подчеркивала, что поддерживать форму ей помогали диета, спорт и регулярное посещение сауны.
2010-е годы
В это время поклонники и СМИ начали активно обсуждать, что Ротару практически перестала меняться внешне, несмотря на возраст. Пластические хирурги отмечают, что именно в этот период она поддерживала молодость с помощью высококачественных, но умеренных эстетических вмешательств. В частности, эксперты указывают на проведение SMAS-подтяжки лица (которая сохраняет естественные пропорции, не изменяя форму губ, носа или скул) и блефаропластики — коррекции век для открытого взгляда.
Изменения за последние годы
В последнее время Ротару ведет уединенный образ жизни, редко появляется на публике и не дает концертов. Однако на своих редких свежих фотографиях, которые она публикует в Instagram, певица демонстрирует отличную форму.
Народная артистка Украины отказалась от концертных платьев и всё чаще выбирает лёгкие, современные образы в стиле бохо. Ротару свободно сочетает воздушные юбки макси от украинских дизайнеров с модной грубой обувью.
Кроме того, именинница по-прежнему остается верна своему темно-каштановому цвету волос. Однако сейчас Ротару чаще скрывает глаза за массивными солнцезащитными очками, которые стали неотъемлемой частью её образов.
Где живёт София Ротару
После 24 февраля 2022 года певица не делала публичных заявлений по поводу российского вторжения, но периодически реагировала на обстрелы украинских городов российскими войсками, а также отмечала государственные и семейные праздники.
Сестра певицы Аурики рассказала, что та на самом деле живёт в Киеве, несмотря на слухи в сети: "Она переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И всё в порядке".
Ходили слухи, что именинница на самом деле живёт в Италии.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Легендарный украинский поэт Юрий Рыбчинский назвал Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Тамару Гвердцели самыми гениальными певицами своего поколения, которые рождаются "раз в столетие".
- Украинская певица Аурика Ротару рассказала об отношениях со своей родной сестрой Софией. Говорят, что во время войны она живет недалеко от Киева.
Кроме того, Ротару обратилась к своему внуку-беглецу, который сейчас живет за границей.