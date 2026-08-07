Софии Ротару — 79 лет. Как менялась внешность певицы с годами (фото)

Легендарная украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, отмечает свой 79-й день рождения. Народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не дает никаких концертов, но время от времени публикует лаконичные сообщения в своих социальных сетях.

Фокус рассказывает о том, как менялась внешность Софии Ротару и где она сейчас живёт.

Как менялась София Ротару

Именинница получила статус "вечно молодой" иконы эстрады. София Михайловна родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Девушка начала петь с самого детства, участвуя в различных конкурсах. Впоследствии Ротару училась в Черновицком училище, где познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Евдокименко, от которого родила единственного сына Руслана.

1990-е — начало 2000-х годов

В этот период артистка окончательно сформировала свой фирменный стиль, который стал её визитной карточкой на последующие десятилетия. Она отказалась от пышных химических причесок и локонов, которые носила в 80-х, в пользу длинных, идеально гладких тёмных волос с прямым пробором.

Відео дня

Гардероб знаменитости состоял преимущественно из элегантных брючных костюмов, длинных платьев и сдержанного макияжа с акцентом на глаза. Сама София Ротару подчеркивала, что поддерживать форму ей помогали диета, спорт и регулярное посещение сауны.

София Ротару с Дмитрием Гордоном Фото: instagram.com/gordondmytro

София Ротару в молодости Фото: коллаж Фокус

2010-е годы

В это время поклонники и СМИ начали активно обсуждать, что Ротару практически перестала меняться внешне, несмотря на возраст. Пластические хирурги отмечают, что именно в этот период она поддерживала молодость с помощью высококачественных, но умеренных эстетических вмешательств. В частности, эксперты указывают на проведение SMAS-подтяжки лица (которая сохраняет естественные пропорции, не изменяя форму губ, носа или скул) и блефаропластики — коррекции век для открытого взгляда.

София Ротару Фото: Софія Ротару/Facebook

София Ротару Фото: Скриншот

Изменения за последние годы

В последнее время Ротару ведет уединенный образ жизни, редко появляется на публике и не дает концертов. Однако на своих редких свежих фотографиях, которые она публикует в Instagram, певица демонстрирует отличную форму.

Народная артистка Украины отказалась от концертных платьев и всё чаще выбирает лёгкие, современные образы в стиле бохо. Ротару свободно сочетает воздушные юбки макси от украинских дизайнеров с модной грубой обувью.

Кроме того, именинница по-прежнему остается верна своему темно-каштановому цвету волос. Однако сейчас Ротару чаще скрывает глаза за массивными солнцезащитными очками, которые стали неотъемлемой частью её образов.

София Ротару в Киеве в прошлом году Фото: instagram sofiarotaru.official

Где живёт София Ротару

После 24 февраля 2022 года певица не делала публичных заявлений по поводу российского вторжения, но периодически реагировала на обстрелы украинских городов российскими войсками, а также отмечала государственные и семейные праздники.

Сестра певицы Аурики рассказала, что та на самом деле живёт в Киеве, несмотря на слухи в сети: "Она переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И всё в порядке".

Ходили слухи, что именинница на самом деле живёт в Италии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Легендарный украинский поэт Юрий Рыбчинский назвал Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Тамару Гвердцели самыми гениальными певицами своего поколения, которые рождаются "раз в столетие".

Украинская певица Аурика Ротару рассказала об отношениях со своей родной сестрой Софией. Говорят, что во время войны она живет недалеко от Киева.

Кроме того, Ротару обратилась к своему внуку-беглецу, который сейчас живет за границей.