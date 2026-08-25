79-летняя София Ротару показалась в Киеве на День Независимости (фото)

Руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман в День Независимости встретился в Киеве с Софией Ротару.

Продюсер опубликовал фотографию с народной артисткой Украины в своем Instagram.

Как София Ротару сейчас выглядит

"Волшебная! 24.08.2026. Киев", — подписал селфи в зеркале Перман.

Судя по всему, продюсер побывал дома у народной легенды Украины.

По слухам, Ротару может принять участие в проекте "Национальная легенда Игорь Поклад", который состоится 4 октября во Дворце "Украина". Продюсером проекта стал Сергей Перман.

Впрочем, официального подтверждения участия артистки в мероприятии пока нет. Возможно, они как раз обсуждали это.

София Ротару и Сергей Перман Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг от Софии Михайловны:

"Фантастическая".

"Самая красивая женщина в мире. Здоровье и долгие годы жизни, наша самая любимая".

"Боже! Как приятно видеть Софию Ротару! Столько ждала какой-либо информации от нее с начала войны 22 года. Ну хоть фото есть! А хотелось бы, чтобы она хоть что-то сказала за все эти годы".

"Человек-легенда. Человек с большой буквы! София Михайловна, как же я Вас люблю и уважаю. Надеюсь еще хоть раз в жизни Вас обнять и поблагодарить за все! Поклоняюсь Вашему таланту и Вашей душе!"

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

София Ротару отреагировала на День Независимости Украины, опубликовав эмоциональное видео в своих социальных сетях.

Как выглядит бежавший за границу Анатолий Евдокименко. Сейчас он развивает музыкальную карьеру в Европе, хотя точное место его пребывания остается неизвестным, поскольку он скрывает свою геопозицию.

Кроме того, народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не дает никаких концертов, но иногда делает лаконичные заявления в своих соцсетях.