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Стиль жизни День Независимости Украины 2026

79-летняя София Ротару показалась в Киеве на День Независимости (фото)

как выглядит София Ротару сейчас
София Ротару | Фото: Instagram

Руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман в День Независимости встретился в Киеве с Софией Ротару.

Продюсер опубликовал фотографию с народной артисткой Украины в своем Instagram.

Как София Ротару сейчас выглядит

"Волшебная! 24.08.2026. Киев", — подписал селфи в зеркале Перман.

Судя по всему, продюсер побывал дома у народной легенды Украины.

По слухам, Ротару может принять участие в проекте "Национальная легенда Игорь Поклад", который состоится 4 октября во Дворце "Украина". Продюсером проекта стал Сергей Перман.

Впрочем, официального подтверждения участия артистки в мероприятии пока нет. Возможно, они как раз обсуждали это.

София Ротару перман
София Ротару и Сергей Перман
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди выразили восторг от Софии Михайловны:

  • "Фантастическая".
  • "Самая красивая женщина в мире. Здоровье и долгие годы жизни, наша самая любимая".
  • "Боже! Как приятно видеть Софию Ротару! Столько ждала какой-либо информации от нее с начала войны 22 года. Ну хоть фото есть! А хотелось бы, чтобы она хоть что-то сказала за все эти годы".
  • "Человек-легенда. Человек с большой буквы! София Михайловна, как же я Вас люблю и уважаю. Надеюсь еще хоть раз в жизни Вас обнять и поблагодарить за все! Поклоняюсь Вашему таланту и Вашей душе!"
Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не дает никаких концертов, но иногда делает лаконичные заявления в своих соцсетях.