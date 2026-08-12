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Внук Софии Ротару поразил своей фигурой: как выглядит Анатолий Евдокименко, сбежавший за границу (фото)

Где сейчас находится внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко живет за границей | Фото: коллаж Фокус

32-летний внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, который после начала полномасштабной войны оказался за границей, удивил подписчиков новой порцией спортивного контента. В своих InstaStories музыкант, выступающий под псевдонимом SHMN, продемонстрировал атлетическое телосложение и обнаженный торс во время уличной тренировки со скакалкой.

Евдокименко — сын единственного сына Софии Ротару, Руслана, и его жены Светланы. В настоящее время он развивает музыкальную карьеру в Европе, хотя точное место его пребывания остается неизвестным, поскольку он скрывает свое местоположение в Instagram.

Где сейчас живёт внук Софии Ротару и как выглядит Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко поразил своей фигурой
Фото: Instagram

Внук Ротару сбежал за границу

Выезд мужчины из Украины в 2022 году сопровождался громким скандалом. 7 марта его вместе с отцом и ещё шестью мужчинами призывного возраста задержали недалеко от Могилёва-Подольского в Винницкой области при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Внук Софии Ротару Анатолий поразил своей внешностью
Внук Ротару Анатолий Евдокименко живет за границей
Фото: Instagram

По данным Винницкой областной прокуратуры, группа планировала использовать надувную лодку для переправы через Днестр в Молдову, предварительно договорившись об оплате в размере двух тысяч долларов с каждого за организацию побега. Украинские пограничники раскрыли план и задержали мужчин на берегу, возбудив уголовное дело в отношении организаторов. Несмотря на это, впоследствии Анатолий всё же оказался за пределами Украины, где продолжает жить и делиться моментами своей жизни за границей.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, руководитель легендарного "Хора Верёвки" Игорь Курилов заговорил о том, где находилась София Ротару во время войны в Украине.