"Вечно молодая" София Ротару появилась в день рождения с букетами (фото)

Известная украинская певица София Ротару отпраздновала свой день рождения, порадовав поклонников новым ярким фото. Артистка опубликовала снимок, на котором она позирует с большой охапкой роскошных букетов.

На свежем снимке в Instagram Stories 79-летняя певица предстала в стильном и элегантном образе. Она выбрала черное платье-вышиванку с изысканным разноцветным цветочным орнаментом, а свой наряд дополнила солнцезащитными очками. В руках артистка держит пышные букеты из гортензий, роз и пионов нежных оттенков.

София Ротару появилась с цветами Фото: Instagram

Певица решила оставить фотографию без подписи, украсив её лишь анимационными фиолетовыми сердечками в знак благодарности за поздравления.

Отметим, что София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Она является легендой украинской сцены и исполнительницей культовых хитов, а её безупречный внешний вид в очередной раз восхищает многочисленную аудиторию.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Народная артистка во время войны исчезла из публичного пространства, не дает никаких концертов, но время от времени публикует лаконичные заявления в своих соцсетях.

Руководитель легендарного "Хора Верёвки" Игорь Курилов рассказал о местонахождении Софии Ротару во время войны в Украине.

Кроме того, украинская певица в День Киева 31 мая вышла на связь, появившись прямо в центре столицы. София Михайловна опубликовала фото, сделанное возле Андреевской церкви. Певица, которая сейчас живет под Киевом, позировала в длинном светлом платье, черных сапогах, солнцезащитных очках и с распущенными волосами.