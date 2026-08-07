"Вічно молода" Софія Ротару показалась в день народження з букетами (фото)

Відома українська співачка Софія Ротару відсвяткувала свій день народження, порадувавши шанувальників новим яскравим фото. Артистка опублікувала знімок, на якому вона позує з великим оберемком розкішних букетів.

На свіжому кадрі в Instagram Stories 79-річна виконавиця постала у стильному та елегантному образі. Вона обрала чорну сукню-вишиванку з вишуканим різнобарвним квітковим орнаментом, а свій аутфіт доповнила сонцезахисними окулярами. У руках артистка тримає пишні композиції з гортензій, троянд та півоній ніжних відтінків.

Софія Ротару показалась з квітами Фото: Instagram

Співачка вирішила залишити світлину без слів, прикрасивши її лише анімаційними фіолетовими сердечками на знак вдячності за привітання.

Зазначимо, що Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Вона є легендою української сцени та виконавицею культових хітів, а її бездоганний вигляд укотре захоплює численну аудиторію.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Народна артистка під час війни зникла з публічного простору, не дає жодних концертів, але час від часу робить лаконічні заяви у своїх соцмережах.

Керівник легендарного "Хору Верьовки" Ігор Курилів заговорив про місцеперебування Софії Ротару під час війни в Україні.

Крім того, українська співачка у День Києва 31 травня вийшла на зв’язок, показавшись прямо в центрі столиці. Софія Михайлівна опублікувала фото, яке було зроблене біля Андріївської церкви. Співачка, яка живе наразі під Києвом, позувала в довгій світлій сукні, чорних чоботях, сонцезахисних окулярах та з розпущеним волоссям.