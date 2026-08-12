Онук Софії Ротару вразив фігурою: який вигляд має Анатолій Євдокименко, який втік за кордон (фото)

32-річний онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який після початку повномасштабної війни опинився за кордоном, здивував підписників новою порцією спортивного контенту. У своїх InstaStories музикант, який виступає під псевдонімом SHMN, продемонстрував атлетичну статуру та оголений торс під час вуличного тренування зі скакалкою.

Євдокименко є сином єдиного сина Софії Ротару Руслана та його дружини Світлани. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі, хоча точне місце його перебування залишається невідомим, оскільки він приховує свою геопозицію в Instagram.

Анатолій Євдокименко вразив фігурою Фото: Instagram

Онук Ротару втік за кордон

Виїзд чоловіка з України у 2022 році супроводжувався гучним скандалом. 7 березня його разом із батьком та ще шістьма чоловіками призовного віку затримали неподалік Могилева-Подільського на Вінниччині під час спроби незаконно перетнути державний кордон.

Онук Ротару Анатолій Євдокименко живе за кордоном Фото: Instagram

За даними Вінницької обласної прокуратури, група планувала скористатися надувним човном для переправлення через Дністер до Молдови, попередньо домовившись про оплату по дві тисячі доларів з кожного за організацію втечі. Українські прикордонники викрили план і затримали чоловіків на березі, відкривши провадження щодо організаторів. Попри це, згодом Анатолій все ж опинився за межами України, де продовжує жити й ділитися моментами свого закордонного життя.

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Крім того, керівник легендарного "Хору Верьовки" Ігор Курилів заговорив про місцеперебування Софії Ротару під час війни в Україні.