Онук Софії Ротару вразив фігурою: який вигляд має Анатолій Євдокименко, який втік за кордон (фото)
32-річний онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який після початку повномасштабної війни опинився за кордоном, здивував підписників новою порцією спортивного контенту. У своїх InstaStories музикант, який виступає під псевдонімом SHMN, продемонстрував атлетичну статуру та оголений торс під час вуличного тренування зі скакалкою.
Євдокименко є сином єдиного сина Софії Ротару Руслана та його дружини Світлани. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі, хоча точне місце його перебування залишається невідомим, оскільки він приховує свою геопозицію в Instagram.
Онук Ротару втік за кордон
Виїзд чоловіка з України у 2022 році супроводжувався гучним скандалом. 7 березня його разом із батьком та ще шістьма чоловіками призовного віку затримали неподалік Могилева-Подільського на Вінниччині під час спроби незаконно перетнути державний кордон.
За даними Вінницької обласної прокуратури, група планувала скористатися надувним човном для переправлення через Дністер до Молдови, попередньо домовившись про оплату по дві тисячі доларів з кожного за організацію втечі. Українські прикордонники викрили план і затримали чоловіків на березі, відкривши провадження щодо організаторів. Попри це, згодом Анатолій все ж опинився за межами України, де продовжує жити й ділитися моментами свого закордонного життя.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- "Вічно молода" Софія Ротару показалась в день народження з букетами.
- Народна артистка під час війни зникла з публічного простору, не дає жодних концертів, але час від часу робить лаконічні заяви у своїх соцмережах.
Крім того, керівник легендарного "Хору Верьовки" Ігор Курилів заговорив про місцеперебування Софії Ротару під час війни в Україні.