Растрогала всю Украину: где сейчас девочка, которая на параде довела Зеленского до слез (фото)

В 2021 году во время празднования Дня независимости Украины маленькая девочка в белом платье тронула всю страну, пробежав по Крещатику и растрогав Владимира Зеленского до слёз.

Пользователи социальных сетей вспомнили об этом перформансе, после чего сама героиня — Есения Селезнева — вышла на связь и показала, как изменилась за эти годы.

Украинцы заинтересовались, как выглядит девочка с Дня Независимости 2021 года Фото: Threads

Девочка на праздновании Дня Независимости Украины 2021 года

Сейчас Есении уже 15 лет, она живёт в Киеве и активно развивает свою творческую карьеру. Девушка профессионально занимается балетом, пением и актёрским мастерством.

Вот как сейчас выглядит Есения Селезнева Фото: Threads

Она добивается значительных успехов на международной арене: заняла первое место на танцевальном конкурсе Tanzolimp 2025, вошла в топ-12 Youth America Grand Prix 2024, а также имеет опыт выступлений в шоу "Голос. Дети-5" и мюзикле "Школа года".

Есения Селезнева профессионально занимается балетом, пением и актерским мастерством Фото: Instagram

Сегодня юная артистка активно ведёт свою страницу в Instagram, где регулярно делится с подписчиками снимками с фотосессий, выступлений, изнурительных репетиций и повседневной жизни.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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