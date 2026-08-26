Голливудская звезда побывала на свадьбе украинского защитника (видео)

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник побывала на свадьбе украинского защитника Дмитрия, который воюет на одном из самых горячих участков фронта. Звезда случайно встретила военнослужащего накануне торжества и получила приглашение разделить этот важный день с ним и его невестой.

Празднование прошло в аутентичном национальном стиле — в вышиванках и под украинскую музыку. Среди гостей были и побратимы жениха, недавно вернувшиеся из российского плена.

"Для меня это большая честь — стать свидетелем такого важного дня и отпраздновать их любовь", — с волнением поделилась актриса в Instagram.

Звезда прибыла в столицу для участия в саммите UNITED24 MODE накануне Дня Независимости Украины. Записав видеообращение у монумента "Родина-мать", Винник вновь обратилась к украинцам со словами поддержки.

"Будьте уверены: мы рядом с вами, и, без сомнения, мы победим в этой войне. Спасибо всем и Слава Украине!" — сказала она.

Відео дня

Это уже не первый визит актрисы в Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее она побывала в Киеве и Ирпене, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии и поддержать людей.

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