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Голливудская звезда побывала на свадьбе украинского защитника (видео)

Кэтрин Винник в Украине пошла на свадьбу украинского военного
Актриса Кэтрин Винник | Фото: Instagram

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник побывала на свадьбе украинского защитника Дмитрия, который воюет на одном из самых горячих участков фронта. Звезда случайно встретила военнослужащего накануне торжества и получила приглашение разделить этот важный день с ним и его невестой.

Празднование прошло в аутентичном национальном стиле — в вышиванках и под украинскую музыку. Среди гостей были и побратимы жениха, недавно вернувшиеся из российского плена.

"Для меня это большая честь — стать свидетелем такого важного дня и отпраздновать их любовь", — с волнением поделилась актриса в Instagram.

Звезда прибыла в столицу для участия в саммите UNITED24 MODE накануне Дня Независимости Украины. Записав видеообращение у монумента "Родина-мать", Винник вновь обратилась к украинцам со словами поддержки.

"Будьте уверены: мы рядом с вами, и, без сомнения, мы победим в этой войне. Спасибо всем и Слава Украине!" — сказала она.

Відео дня

Это уже не первый визит актрисы в Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее она побывала в Киеве и Ирпене, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии и поддержать людей.

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