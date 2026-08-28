Шон Пенн появился в тамбуре поезда вместе с бойцом РДК: о чем они беседовали (фото)

Участник Российского добровольческого корпуса (РДК) и бывший издатель "Медиазоны" Петр Верзилов опубликовал совместные фото и видео с голливудским актером и режиссером Шоном Пенном, сделанные в тамбуре украинского поезда. По словам военного, во время поездки они обсуждали борьбу за свободу и поддержку Украины в войне против российской агрессии.

На опубликованном снимке Верзилов и обладатель трёх премий "Оскар" Шон Пенн стоят в тамбуре вагона с сигаретами в руках.

В подписи к фотографии Верзилов отметил, что они с актёром говорили о людях, готовых рисковать собственной жизнью ради свободы других, а также вспоминали известную цитату Чарльза Буковски: "Найди то, что ты любишь, и позволь этому убить тебя" ("Find what you love and let it kill you").

Петр Верзилов показал, как ехал в поезде с Шоном Пенном Фото: Instagram

Кроме того, активист воспользовался публикацией, чтобы передать "привет" спецслужбам России.

"Передавали привет "отрядам смерти" из ФСБ России, которые, как стало известно на этой неделе, весь прошлый год планировали мое убийство. Привет!" — написал Верзилов.

Відео дня

Военный также высоко оценил вклад американского актёра в поддержку Украины, назвав его человеком с невероятным спектром интересов, внесшим огромный личный вклад в борьбу с российской агрессией.

Шон Пенн с самого начала полномасштабного вторжения неоднократно посещал Украину, снимал документальный фильм о войне и активно поддерживает украинский народ на международной арене.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Зеленский подколол Шона Пенна из-за "Оскара": шутка президента рассмешила зал.

Председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский вручил американскому актеру Шону Пенну "железный Оскар".

Кроме того, журнал Фокус в честь дня рождения Шона Пенна рассказывал о личной жизни актёра и о том, что известно о его женщинах. Среди них были Мадонна, Робин Райт, Лейла Джордж и Шарлиз Терон.