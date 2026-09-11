Дженніфер Лоуренс завела Instagram: зірку впізнали не всі – тепер вони погрожує видалитися
Голлівудська зірка нарешті здалася під натиском соцмереж і завела офіційний акаунт в Instagram. Менш ніж за три доби на неї підписалися 3,7 мільйона користувачів – цифра, що красномовно свідчить про те, наскільки актриса залишається однією з найбажаніших публічних персон Голлівуду.
Свій перший ролик у новоствореному акаунті Дженніфер Лоуренс присвятила поясненню того, чому взагалі наважилася на цей крок. Актриса не зраджує собі: жартує, тримає легку іронічну дистанцію, але водночас одразу окреслює межі дозволеного.
"Ну що ж, я вирішила дати цьому шанс. Але якщо хтось скаже щось негативне, я негайно піду. Без жодних запитань. Якщо хтось навіть подумає про мене щось погане – я дізнаюся. Я дізнаюся і піду", – попередила вона підписників, не приховуючи, що йде на цей експеримент із певною осторогою.
Судячи з реакції аудиторії, ролик вистрілив на всі сто: наразі відео зібрало понад 25 мільйонів переглядів і 2,5 мільйона лайків, а число підписників продовжує зростати як на дріжджах. Дехто жартує, що не відразу впізнав зірку екрану.
Від "мовчазної вуайєристки"
Такий поворот подій дивує тих, хто пам’ятає давніші відвертості актриси. Ще у 2018 році в інтерв’ю виданню InStyle Лоуренс чітко окреслювала свою позицію щодо соцмереж, зізнаючись, що вважає за краще залишатися осторонь: "Але я вуайєристка: дивлюся, але не висловлююся".
Тоді вона пояснювала своє небажання виходити на публічний зв’язок острахом перед хвилею критики, яка неминуче обрушується на будь-яку публічну заяву. "Завжди є стільки негативної реакції. Дуже багато людей слухають, стежать і мають безліч думок абсолютно про все", – розмірковувала актриса, додаючи, що не бачить сенсу "впускати це у своє життя", якщо немає абсолютної необхідності.
Своєю позицією вона тоді підбивала риску доволі однозначно: "Я не хочу виставляти себе напоказ без причини. Якщо тільки я щось не рекламую або мене щось по-справжньому не вибісило, ви від мене нічого не почуєте".
Втім, як показав час, навіть найзатятіші противники публічності іноді змінюють думку – поява Лоуренс в Instagram стала тому яскравим підтвердженням.
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