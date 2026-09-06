Дочка Мілли Йовович показалась на людях: вона неймовірно схожа на матір (фото)

18-річна донька відомої акторки Мілли Йовович, Евер Андерсон, привернула загальну увагу своїм сяючим виходом на 83-му Венеційському кінофестивалі в Італії.

Молода акторка презентувала стрічку "Батько Джо", у якій виконала одну з головних ролей, і вразила гостей заходу дивовижною схожістю зі своєю зірковою матір'ю.

На червону доріжку прем’єри Евер вийшла в розкішній сукні Dior з нової круїзної колекції та елегантних туфлях на підборах, які були багато оздоблені бісером та лелітками.

Евер Андерсон на червоній доріжці Фото: колаж Фокус

Не менш вражаючим виявився й її образ для фотоколу, де вона постала в ніжно-рожевій сукні з асиметричною плісованою спідницею та туфлях зі складним квітковим декором.

Завершенням її стильної серії виходів стала абсолютно прозора легка сукня з рюшами та великим бантом, особливої пікантності якій додало яскраво-зелене акцентне взуття.

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Мілла Йовович з чоловіком Полом Андерсоном Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Культовий фантастичний бойовик Люка Бессона "П'ятий елемент" святкує 29-ту річницю з дня виходу на великі екрани. Саме ця стрічка подарувала світову славу голлівудській зірці Міллі Йовович, яка народилася в Києві та втілила на екрані легендарну Лілу. Фокус розповідав, як змінилась Мілла Йовович, яка має українське коріння.

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