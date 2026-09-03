Фільму "П'ятий елемент" – 29 років: як змінилась Мілла Йовович, яка має українське коріння (фото)

Культовий фантастичний бойовик Люка Бессона "П'ятий елемент" святкує 29-ту річницю з дня виходу на великі екрани. Саме ця стрічка подарувала світову славу голлівудській зірці з українським корінням Міллі Йовович, яка народилася в Києві та втілила на екрані легендарну Лілу.

Шлях картини до глядача виявився непростим. Режисер Люк Бессон виносив ідею з підліткового віку, проте кіностудії довго не наважувалися фінансувати ризикований та дорогий проєкт. Переломним моментом став грандіозний успіх його стрічки "Леон" — отримавши довіру продюсерів, Бессон випустив "П’ятий елемент", який зібрав у світовому прокаті шалені 263 мільйони доларів і став класикою кінематографа.

Мілла Йовович у ролі "Лілу" Фото: кадр з фільму

Мілла Йовович у "П'ятому елементі"

Для 21-річної Мілли Йовович роль інопланетянки з яскраво-помаранчевим волоссям стала головним трампліном у кар'єрі. Після цього вона закріпила статус зірки першої величини у фільмах "Оселя зла", "Жанна д’Арк" та "Ультрафіолет".

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Окрім професійного злету, зйомки змінили й особисте життя акторки: між нею та Люком Бессоном спалахнув роман, який у 1997 році переріс у шлюб. Попри те, що їхній союз розпався вже за два роки, Йовович віднайшла сімейне щастя пізніше.

З 2009 року зірка перебуває у шлюбі з режисером Полом Андерсоном, разом із яким виховує трьох доньок — Евер, Дашіел та Ошин. Сьогодні 50-річна Мілла Йовович продовжує залишатися улюбленицею мільйонів, а її образ Лілу й досі переглядають із захопленням по всьому світу.

Мілла Йовович з Полом Андерсоном Фото: Instagram

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