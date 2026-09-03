Вся в маму: донька Бріжит Макрон закрутила роман із чоловіком, на 20 років молодшим (фото)

42-річна Тіфен Озьєр, донька першої леді Франції Бріжит Макрон, офіційно підтвердила роман із 22-річним інструктором з кайтсерфінгу та студентом бізнес-школи Антуаном Лекомтом.

Пара опублікувала спільні кадри з романтичної подорожі до Амстердама в Instagram (@antoine.lcmte), остаточно розвіявши чутки про свої стосунки.

Їхнє знайомство відбулося цього літа в курортному місті Ле-Туке на півночі Франції, де Антуан навчав Тіфен кататися на дошці. За словами близького оточення, між ними одразу спалахнула симпатія завдяки спільній пристрасті до подорожей, активного відпочинку та підприємництва. Попри те, що Тіфен працює адвокаткою і виховує двох дітей, 20-річна різниця у віці не завадила стосункам, а юний обранець уже навіть встиг познайомитися з її нащадками.

Тіфен Озьєр з Антуаном Лекомтом Фото: Instagram

У пресі новий роман Тіфен одразу почали порівнювати з історією її матері Бріжит та президента Еммануеля Макрона, де дружина старша за чоловіка на 25 років. Сама перша леді повністю підтримує вибір доньки і радіє її щастю після розриву з телеведучим Сірілем Хануною, адже для родини головне — бачити Тіфен знову усміхненою.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Який вигляд раніше мала Бріжит Макрон: вчителька, що стала дружиною президента Франції.

Перша леді Франції станцювала під час концерту на стадіоні: це новий мем.

Крім того, рік тому, коли президентське подружжя збиралося зійти з літака, камери зафіксували, як Бріжит Макрон дала ляпаса своєму чоловікові. Журналіст Paris Match Флоріан Тардіф пропонує можливе пояснення у своїй книзі "(Майже) ідеальна пара".